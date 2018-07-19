Призвание — созидание

Строительная отрасль Краснодарского края является одной из крупнейших в Российской Федерации: в ее составе более шести тысяч действующих организаций, из них 180 крупных и средних предприятий, на которых занято около ста тысяч человек.

Краснодарский край на протяжении многих лет является лидером в Южном федеральном округе по объему строительных работ и вводу жилья, а в целом по России шесть лет удерживает второе место по объемам ввода жилья (впереди только Московская область) и занимает шестое место по объемам строительства.

О работе строительного комплекса региона — в интервью с заместителем руководителя Департамента строительства Краснодарского края Виталием Видинеевым.

— Каковы предварительные итоги работы строителей Кубани за шесть месяцев 2018 года?

— В текущем году в связи с завершением строительства автомобильной части Крымского моста, переносом сроков реализации крупных инвестиционных программ развития нефтеперерабатывающих заводов незначительно снизились объемы инвестиций, вложенных в экономику края, что повлияло на объемы строительных работ.

За январь — май 2018 года в крае выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 89,1 млрд рублей, что составляет 99,3 процента к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах.

В общероссийском рейтинге край занял пятое место по объемам выполненных строительных работ и первое место в Южном федеральном округе.

Из общего объема строительных работ крупные и средние организации выполнили работы на 41,7 млрд рублей, что составляет 92,2 процента к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах. При этом на долю строительства автомобильных, железных дорог и инженерных сооружений пришлось более половины (53,6 процента) строительных работ.

На долю пяти муниципальных образований пришлось 89 процентов в общем объеме подрядных работ, выполненных крупными и средними организациями. Это Темрюкский район — 47,6 процента от общего объема работ, Краснодар — 24,9 процента, Новороссийск — 7,5 процента, Сочи — 5,7 процента и Армавир — 3,3 процента.

— В каких муниципалитетах наблюдается положительная динамика по объемам строительства?

— В восемнадцати муниципальных образованиях, из них значительно — в Приморско-Ахтарском районе (в 14,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, за счет увеличения дорожных работ), в Кущевском районе (в 5,7 раза увеличились объемы работ на объектах магистрального трубопровода «Южный поток»), в Горячем Ключе (в 3,7 раза больше за счет увеличения объемов строительства жилых домов), в Кореновском районе (в 3,7 раза больше за счет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог), в Калининском район (в два раза больше за счет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог).

Только за первый квартал этого года в крае введено в эксплуатацию 163 здания нежилого назначения (на сто сорок больше, чем в январе — марте прошлого года), в том числе 23 промышленных, 4 сельскохозяйственных, 69 коммерческих, 12 административных, четыре учебных, два — здравоохранения и 49 других объектов.

Среди введенных объектов тепличные комбинаты площадью 1 га, мощности по производству хлебобулочных изделий (шесть тонн в сутки), нефтяная скважина эксплуатационного бурения, торговые предприятия площадью 33,3 тыс. кв. м, общетоварные склады площадью 1,5 тыс. кв. м, торгово-офисные центры площадью 5,7 тыс. кв. м, предприятия общепита на 320 мест.

Из социальных объектов введены детские сады на 120 мест, санатории и больницы на 43 и 24 койки соответственно, спортивные залы и плоскостные сооружения площадью 1,2 и 1,1 тыс. кв. м соответственно, физкультурно-оздоровительный комплекс. Проложено 41,5 км газовых сетей, 9,5 км водопроводных и 6,7 км канализационных сетей, 677,3 км радиорелейных линий связи.

По данным выборочного обследования деловой активности строительных организаций, во втором квартале 2018 года средний уровень использования производственных мощностей составляет 58 процентов.

Для большинства строительных организаций преобладающим направлением деятельности является строительство жилых зданий. За январь — май 2018 года в крае введено в эксплуатацию жилых зданий общей площадью 1232,8 тыс. кв. м, или 73,9 процента к соответствующему периоду 2017 года.

В общероссийском рейтинге край находится на третьем месте по объемам ввода жилья и на первом месте — в ЮФО.

Из общего объема жилья введен в действие 121 жилой дом массовой застройки общей площадью 641,9 тыс. кв. м, или 64,6 процента к соответствующему периоду 2017 года. Снижение объемов ввода многоквартирного жилья в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено уменьшением в 2,3 раза объемов ввода домов массовой застройки в Краснодаре (его доля в общем вводе многоквартирного жилья — 54,5 процента). Это объясняется ужесточением контроля над строительством многоквартирного жилья в нашем городе в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием города.

Из общего объема жилья индивидуального жилья введено 590,9 тыс. кв. м, или 87,7 процента к соответствующему периоду 2017 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья составила 47,9 процента против 40,4 процента за январь — май 2017 года.

На первичном рынке стоимость квартир улучшенного качества повысилась на 3,9 процента, среднего качества типовых — на 3,0 процента, элитных — на 2,1 процента. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в первом квартале 2018 года составила 43487 рублей — меньше, чем на вторичном (56637 рублей).

Производство строительных материалов очень зависит от объемов строительства. Так, рост объемов работ по строительству крупных инженерных сооружений, строительству и реконструкции автомобильных дорог, транспортных развязок, благоустройству территорий повлиял на увеличение выпуска цемента (108,7 процента к январю — маю 2017 года), щебня (116,3 процента), песка (112 процентов), асфальтобетонных, дорожных смесей (116,2 процента) и других.

Уменьшение объемов строительства жилых зданий и применение для заполнения стен других стеновых материалов повлияли на производство кирпича — 163 млн усл. кирп. (89,6 процента к январю — маю 2017 года), отделочных материалов.

— Расскажите о своде правил «Безопасность строительного производства».

— Министерство строительства РФ продолжает работать над сводами правил в строительстве. Так, в 2016 году ведомство утвердило 104 свода правил, направленных на устанавливающие обязательные требования в области безопасности строительного производства, а в 2017 году было реализовано около 75 сводов правил и 35 стандартов.

В план на текущий год включена подготовка более шестидесяти сводов правил, как ранее об этом заявлял заместитель главы министерства Хамит Мавлияров, кроме того, данная информация упоминалась в официальном сообщении ведомства.

Нормативно-правовые акты в области строительства готовит подведомственное Минстрою России федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») с привлечением профильных специализированных организаций.

Что касается свода правил «Безопасность строительного производства», хочется отметить, что Министерство строительства РФ начинало разрабатывать данный свод правил в 2017 году. Он содержит требования к процессам строительства и защитным мерам, применяемым для обеспечения безопасности работ.

Также с начала 2018 года актуализирован свод правил «Организация строительства» (СП 48.13330.2011), в первую очередь — с точки зрения требований безопасности.

Кроме того, министерство до конца текущего года подготовит и утвердит весь перечень нормативов по высотному строительству. Это сведет к минимуму необходимость разработки так называемых специальных технических условий для возведения конкретных небоскребов. Первый такой свод правил «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» уже вступил в силу.

В числе основных направлений: требования к планировочным решениям и инженерным системам зданий, к надежности строительных конструкций и оснований зданий и сооружений, защита от опасных геофизических воздействий. Также будет разрабатываться ряд документов в области градостроительного проектирования, проектирования транспортных сооружений в условиях плотной городской застройки, в районах вечной мерзлоты.

Еще пятьсот нормативов будет подготовлено в 2019 году. Актуализированные нормы соответствуют оптимальным технологическим и организационным схемам производства работ, набору машин, механизмов и материальных ресурсов. Это позволит обеспечить достоверность определения цены строительства.

— Что можно сказать о строительстве социальных и спортивных объектов на территории Краснодарского края? Сколько построено в этом году и что в ближайших планах?

— Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края утверждено распределение субсидий из краевого бюджета в 2018 году на строительство двенадцати малобюджетных спортивных залов, находящихся на территории Краснодарского края. Это Абинский, Апшеронский, Ейский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы, Белоглинское сельское поселение, а также Белореченский, Красноармейский, Курганинский, Кущевский, Туапсинский и Успенский районы.

В 2018 году планируется завершить строительство девяти вышеупомянутых объектов. Завершение строительства объектов в Красноармейском, Белореченском и Туапсинском районах планируется в 2019 году.

В целях проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Сочи введен в эксплуатацию Центральный стадион «Фишт».

Также хочется отметить, что Департаментом строительства Краснодарского края завершено строительство и введены в эксплуатацию тренировочные площадки размещения баз команд — участниц чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, находящиеся на территории Краснодарского края: две тренировочные площадки в Геленджике и две в Анапе, а годом ранее сданы в эксплуатацию две тренировочные площадки в Сочи.

Представители команд — участниц чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года Исландии, Швеции и Дании высоко оценили качество строительства и организацию мероприятия в целом.

— Как реализуются инвестиционные проекты в санаторно-курортном комплексе Краснодарского края?

— В целях повышения конкурентоспособности туристского рынка Краснодарского края, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)» в регионе реализуются мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш».

Благодаря строительству обеспечивающей инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств программы, были созданы условия для реализации инвестиционных проектов.

Так, уже закончена реконструкция комплекса «Довиль Hotel and SPA» в Анапе. С привлечением свыше 80 млн рублей инвестиций построен круглогодичный комплекс SPA, который может единовременно принять свыше трехсот отдыхающих.

Также в Анапе завершено строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» (третья очередь), в который вошло шесть коттеджей вместимостью тридцать койко-мест, SPA-комплекс, кафе-бар, бильярдная, административное и технические здания. Объем капиталовложений составил более 600 млн рублей.

Запущен в эксплуатацию уникальный для края водно-развлекательный комплекс «Белые паруса» в Анапе (пляж Bora-Bora), который может единовременно принять порядка 1200 посетителей в сутки. Объем инвестиций составил почти 450 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта построено четыре бассейна и несколько нежилых помещений административно-бытового назначения.

В целом в рамках развития кластера «Абрау-Утриш» на территориях Анапы и Новороссийска планируется создать предприятия общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительные объекты.

Помимо объектов туристской инфраструктуры, построенных в рамках кластера, на сегодняшний день реализованы и такие проекты, как строительство спортивно-туристического комплекса «Апарт-отель категории 3 звезды» в Адлерском районе города Сочи. С привлечением 1,6 млрд рублей инвестиций построен гостиничный комплекс «Скайпарк», который располагается в непосредственной близости от санно-бобслейной трассы. Комплекс включает три корпуса апарт-отеля, 16 бунгало и таунхаус, где может единовременно разместиться почти четыреста туристов.

Также введена в эксплуатацию гостиница «Ибис-Краснодар». Реализация проекта позволила не только создать современное средство размещения с фондом 500 койко-мест, но и организовать в краевой столице свыше двухсот новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

Недавно состоялось открытие еще одного средства размещения европейского уровня, построенного в результате реализации инвестиционного проекта. С привлечением почти 1,5 млрд рублей капиталовложений в Новороссийске построен отель категории «4 звезды» международного уровня Hilton Garden Inn на 130 номеров. На площадках отеля расположен круглосуточный бизнес-центр, велнес-зона с фитнес-залом, закрытым и открытым бассейнами, а также сауна. Запуск объекта в эксплуатацию позволил создать в Новороссийске порядка ста новых рабочих мест.

На завершающей стадии находится реализация еще одного инвестиционного проекта по возведению гостиничного комплекса «Приморье» в Геленджике. В состав комплекса вошли: отель категории «4 звезды», рассчитанный на 123 номера, подземный паркинг, медицинский центр, открытая зона отдыха, административные и технические здания. Планируется, что объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей.

— Какова ситуация со строительством школ и детских садов в муниципалитетах края?

— Строительство школ и детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях края ведется по различным государственным программам. В частности, по государственной программе Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» строится девять общеобразовательных организаций (г. Краснодар, х. Ленина; г. Армавир и Северский район) и одна дошкольная организация (детский сад в Брюховецком районе).

В 2019 году будет завершено строительство шести школ в Динском и Приморско-Ахтарском районах, в Сочи (две школы), Кропоткине и Анапе.

По государственной программе Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» (подпрограмма «Жилище») в 2018 году планируется завершение строительства школ в Краснодаре (две школы), Славянском районе, Сочи и Новороссийске, а также трех детских садов в Краснодаре.

В 2019 году будут завершено строительство еще трех школ в краевом центре.

— Представители Кубани постоянно участвуют в крупных международных и федеральных строительных выставках.

— Причем успешно. А в феврале этого года в рамках работы XXVIII Международной архитектурно-строительной выставки WorldBuild Krasnodar/YugBuild 2018 было проведено заседание комитета по строительству Краснодарским региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП) под председательством председателя КРО РСПП В. Бударина с участием представителей органов исполнительной власти, ведущих предприятий строительного комплекса и Ассоциации саморегулируемых организаций. В ходе заседания обсуждалось, что уже сделано в рамках мероприятий «дорожной карты», направленных на улучшение деловой активности в строительной отрасли, а что еще предстоит сделать с учетом нововведений в законодательстве.

— Расскажите о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников, в том числе и среди молодых специалистов.

— Российский Союз научных и инженерных общественных объединений совместно с другими организациями проводят XIX Всероссийский конкурс «Инженер года-2018». Его цель — привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в нашей стране, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов в сфере производства, образования и науки.

Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до тридцати лет включительно и «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет.

Победителям конкурса присваивается звание лауреата конкурса с вручением диплома, памятной медали, сертификата и знака профессионального инженера России. Срок представления материалов на конкурс — до 15 ноября 2018 года.

Беседовал Максим МАКСИМОВ