Памятникам архитектуры — особое внимание

В Краснодаре прошло совещание межведомственной рабочей группе при главе города по изучению, сохранению и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории Краснодара. Заседание провели глава города Евгений Первышов и депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.

— По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре ведется большая и многоплановая работа по сохранению памятников истории и культуры, их реставрации. Действуем совместно с общественностью, краеведами, экспертами, архитектурным сообществом. Это тем более важно, что делает Краснодар более привлекательным и интересным для туристов, что идет плюсом к экономике города,— сказал Евгений Первышов.

На рабочей группе обсудили выполнение поручений предыдущего заседания, в частности о работе по изъятию в судебном порядке Дома архитектора Косякина,— исковое заявление подготовлено и направлено в Октябрьский суд Краснодара. Что касается жилого дома купца Лихацкого, расположенного по ул. Красной, 118а, то готовится договор с арендатором, чтобы он мог приступить к реставрации здания.

Евгений Первышов предложил следующее заседание рабочей группы полностью посвятить именно этому памятнику с приглашением представителей компании-инвестора, которая займется в будущем реставрацией.

— Этот объект, вполне возможно, послужит примером: именно на нем мы отработаем алгоритм государственно-частного партнерства в этой сфере,— сказал Евгений Первышов.

Также на заседании рабочей группы обсудили состояние таких городских памятников, как Пятая женская гимназия Хрусталевой (угол ул. Красноармейской и ул. им. Чапаева), Дом трудолюбия архитектора Малама (угол ул. им. Кирова и ул. Мира) и Жилой дом с торговыми помещениями на первом этаже на ул. им. Гоголя и ул. Красноармейской. Состояние объектов и ситуация в каждом случае разные, определены дальнейшие действия по каждому зданию.

На заседании также обсудили возможность проведения конференции, на которой можно было бы обсудить состояние городских памятников истории и культуры, их сохранение и реставрацию, а также лучший российский опыт в этом направлении. Наталья Костенко предложила организовать ее в рамках празднования 225-й годовщины со дня образования кубанской столицы в сентябре текущего года.