Важно сохранить

В благоустроенных дворах Краснодара усилят ограждения спортплощадок. Такое поручение дал руководитель краевого центра Евгений Первышов во время посещения придомовой территории в районе ул. Ставропольской и ул. им. Шевченко. В объезде также приняли участие заместитель главы города Евгений Зименко, директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

— Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды — уникальная для горожан возможность качественно улучшить свои придомовые территории. Дворы по ул. им. Шевченко и ул. Ставропольской действительно преобразились в прошлом году. Однако важно сделанное благоустройство: игровое оборудование, высаженные деревья и кустарники — сохранять. И это во многом уже задача самих жителей домов. Полить саженцы, присмотреть за оборудованием, беречь свой двор от вандалов. Конечно, неприятно видеть, когда высаженные деревья и кустарники засыхают, площадки разбивают. Рассчитываю, что горожане будут активнее участвовать в сохранении сделанного,— сказал Евгений Первышов.

Дворовая территория, которая является общей для шести многоквартирных домов по ул. Ставропольской, 178, 180, 182, 184 и ул. Кавказской, 137 и 139, преобразилась в 2017 году. Здесь сделали новые спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, высадили более семидесяти новых деревьев. Возле дома по ул. Ставропольской, 178, установили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Глава города обсудил с жильцами домов содержание благоустроенной территории и ее состояние в настоящий момент. Как негативный момент Евгений Первышов отметил, что на придомовой территории есть засохшие без полива саженцы деревьев и многолетних кустарников, высаженный газон также местами погиб.

Еще одним проблемным моментом стало повреждение ограждения многофункциональной спортивной площадки. В этом случае Евгений Первышов поручил муниципальному учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» проработать возможность замены секций на более надежные. Кроме того, глава города отметил, что на основе опыта эксплуатации спортплощадок при дальнейшей реализации федерального проекта в Краснодаре подобные ограждения из-за их недостаточной надежности применять не будут.