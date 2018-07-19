Сроки перенесены

По просьбам кубанских студентов перенесены сроки проведения краевого конкурса «Курортный Олимп — проекты».

Согласно положению о проведении конкурса молодежных проектов Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края перенесло выполнение конкурсных процедур на сентябрь текущего года. О старте приема заявок на участие в конкурсе молодежных проектов «Курортный Олимп — проекты» будет сообщено позже.

Более подробная информация размещена на сайте ведомства. Кроме того, консультации по данному вопросу можно получить по телефону +7 (861) 267-25-37 или e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .