На личном контроле главы города

Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел выездное рабочее совещание, в рамках которого проверил, как ведутся работы по строительству нового корпуса на четыреста мест в школе №81 поселка Пригородный. В рабочем выезде также приняли участие заместитель главы города Владислав Ставицкий, директор городского Департамента строительства Максим Карпенко. О ситуации на объекте доложил представитель фирмы-подрядчика.

— В Краснодаре идет рекордная стройка школ и детских садов. Каждое новое образовательное учреждение решает проблему дефицита мест в разных районах города. Их очень ждут. Все объекты, и те, которые возводятся в рамках федеральной программы «Жилище», и те, которые строят компании за свой счет с последующим выкупом, идут в графике строительства или с его опережением. Тем более важно исправить ситуацию по 81-й школе. Краснодару очень нужен каждый такой объект, и важно, чтобы всё было сделано вовремя,— сказал Евгений Первышов.

По информации городского Департамента строительства, компания-подрядчик приступила к работам в прошлом году и шла с опережением графика, но в этом году темпы снизились. В настоящее время на стройплощадке задействовано всего 30—40 человек, работы ведутся медленно, в результате сложилось серьезное отставание от графика.

Как отметил Владислав Ставицкий, объективные причины для этого отсутствуют. Проблем с финансированием по этой стройке, как и по всем остальным, нет.

По результату осмотра строительной площадки Евгений Первышов поставил перед директором подрядной организации задачу: наверстать отставание по новому блоку школы №81 и выйти на прописанные в контракте сроки к середине сентября. Для этого начиная с понедельника на стройке будут проходить ежедневные утренние планерки с тщательным разбором, что сделано, что предстоит за сутки и т. д. Проводить их будут Владислав Ставицкий и Максим Карпенко в присутствии технадзора.

По поручению главы города в ближайшие дни также разработают «дорожную карту» по выходу из сложившейся ситуации на объекте, и график работ подрядчик должен будет четко исполнять.

Как отметил Евгений Первышов, такой метод постоянного контроля строительства уже зарекомендовал себя при возведении новой школы на тысячу мест на хуторе имени Ленина, которую при серьезном отставании на завершающем этапе строительства в настоящий момент уже готовят к сдаче в эксплуатацию.