Работы ведутся согласно графику

Заместитель главы города Артем Доронин, директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов и директор подрядной организации ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» Алексей Мудрак провели выездное совещание, в рамках которого проверили ход реконструкции улицы Восточно-Кругликовской.

— На участке ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской полностью закончены работы на подземных коммуникациях. Это самая сложная и трудоемкая часть работ. Начаты работы по асфальтировке. Также завершен демонтаж дорожного островка на пересечении ул. Черкасской и ул. Восточно-Кругликовской. Вместо кольцевого движения здесь завершаем организацию регулируемого перекрестка и начинаем асфальтировку. Предстоит уложить асфальт на проезжей части дороги на площади 62 тыс. кв. м и на тротуарах — 7 тыс. кв. м—. Все работы на этом участке завершим к 1 сентября,— сказал Алексей Мудрак.

Он также добавил, что в соответствии с утвержденным графиком работы на коммуникациях и проезжей части идут на нескольких промежутках ул. Восточно-Кругликовской, которая проходит реконструкцию от ул. им. 40-летия Победы до ул. Российской, включая ул. Яснополянскую и Уссурийскую. Кроме того, в рамках реконструкции ул. Восточно-Кругликовской снесено недостроенное здание в районе ул. им. 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. За счет освобожденного участка проезжую часть здесь расширяют.

Вместе с тем ведутся работы по устройству тротуаров и установке бордюров на этом и других отрезках ул. Восточно-Кругликовской, формированию основания дорожной одежды в районе ул. Уссурийской и Домбайской.

В рамках реализации проекта реконструкции по ул. Уссурийской, на участке от ул. Российской до ул. Яснополянской, выполнена прокладка ливневой канализации и установка уличного освещения. Уже уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия и сделаны тротуары. Практически завершена укладка нижних слоев асфальта по ул. Яснополянской, которая соединяется с ул. Восточно-Кругликовской и является ее продолжением от ул. Домбайской.

По ул. Яснополянской, от ул. Уссурийской до ул. Домбайской, полноценная четырехполосная дорога прокладывается с нуля. До этого она была гравийной. Здесь также сделали ливневку, тротуары, переложили другие коммуникации, будет выполнена асфальтировка.

На завершающем этапе работ будет уложен финишный слой асфальта — его сделают на всех участках улиц в рамках реконструкции ул. Восточно-Кругликовской: по ул. Восточно-Кругликовской от ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской, по ул. Яснополянской — от ул. Домбайской до ул. Уссурийской и по ул. Уссурийской — от ул. Яснополянской до Российской.