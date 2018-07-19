На защите исторических зданий

В администрации Краснодара под председательством руководителя краевого центра Евгения Первышова прошло очередное заседание экспертной группы по вопросу разработки предмета охраны исторического поселения Краснодара, на котором рассмотрели существующую застройку девяти кварталов в историческом центре города, определили здания, которые представляют ценность для сохранения историко-градостроительной среды кубанской столицы.

В обсуждении приняли участие первый заместитель руководителя Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Александра Устроева, заместитель главы города Владислав Ставицкий, исполнительный директор института «Краснодаргражданпроект» Владимир Погосян, архитектор, руководитель архитектурного бюро Семен Галкин, член Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», архитектор Юрий Щербинин, директор ООО «АЦ „Югреставрация”», главный архитектор проекта Татьяна Воронина, кандидат исторических наук, эксперт государственной историко-культурной экспертизы, советник Российской Академии Архитектуры и строительных наук Виталий Бондарь.

— Эта большая работа, которая в городе проводится впервые по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В нее вовлечены ведущие архитекторы и историки. Мы все солидарны в том, что знаковые объекты, сохраняющие ценные архитектурные особенности городской застройки, нужно сохранять. Помимо строений, которые уже признаны памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, в ходе работы по разработке предмета охраны исторического поселения определяются здания, у которых в настоящее время нет никакого статуса, но при этом они имеют значение для сохранения историко-градостроительной среды Краснодара. Такой детальный разбор позволит нам понять, как должен развиваться исторический центр, четче и эффективнее выполнить эту работу,— сказал Евгений Первышов.

В ходе заседания рассмотрели девять кварталов исторического центра города — №87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 97, которые ограничены участками улиц Красной, им. Ленина, им. Орджоникидзе, Рашпилевской, Октябрьской, им. Фрунзе, им. Кирова, Гимназической, им. Седина, Коммунаров, им. Гудимы.

По информации городского Департамента архитектуры и градостроительства, в них расположено двадцать четыре уже закрепленных объекта культурного наследия, статус которых сохраняется. В то же время в результате проведенного анализа в указанных кварталах было определено еще сорок два здания, которые могут представлять ценность в плане сохранения историко-градостроительной среды краевого центра. В целом во всех кварталах исторического центра их выявлено порядка четырехсот. Прежде всего это здания, на фасадах которых сохранились отличительные элементы и архитектурные особенности (декор, лепнина, ковань и т. д.) городской застройки разных типов и временных промежутков.

Участники встречи рассмотрели каждое из сорока двух зданий, оценили их внешний облик и состояние, после чего обсудили их включение в предмет охраны исторического поселения.

Как уточнили в Департаменте архитектуры и градостроительства, в случае принятия такого решения в отношении этих зданий будут введен особый режим использования (регламент) прежде всего для сохранения их фасадов, формирующих архитектурный облик улиц.

Предложения по большинству зданий согласовали в первую очередь по кварталам, границы которых проходят по ул. Красной, в том числе по кварталам №90 (ул. Красная — ул. им. Ленина — ул. Красноармейская — ул. им. Орджоникидзе) и №91 (ул. Красная — ул. им. Ленина — ул. Рашпилевская — ул. им. Орджоникидзе). Единичные объекты, имеющие ярко выраженные диссонирующие с историческим обликом элементы (современные надстройки), оставлены под вопросом.

Рабочая группа также рассмотрела предложения проектировщиков по допустимой этажности зданий по периметру и внутри каждого квартала.

Виталий Бондарь отметил, что характерная черта исторического центра Краснодара — это понижение этажности застройки от ул. Красной. Юрий Щербинин обратил внимание на то, что под углом зрения пешеходы на краснодарских улицах воспринимают максимум два-три первых этажа, не выше. Поэтому имеет смысл сохранять и формировать фасады по периметру кварталов центральной части Краснодара на этом уровне, не исключая при этом возможности незначительного повышения этажности внутри кварталов и в тех случаях, если в кварталах уже есть здания в четыре или пять этажей.

— Вот застройка ул. им. Ленина: Дом офицеров, еще здание, пятиэтажное здание. Дальше смотрим — переходим на ул. Коммунаров. Там опять пятиэтажное жилое здание. То есть улицы формируют объекты разных типов. Поэтому мы говорим, что если есть пятиэтажное здание, то его продолжение четырехэтажным или пятиэтажным зданием может быть вполне,— сказал Юрий Щербинин.

Отдельно обсудили ситуацию с кварталом №88 (ул. им. Седина — ул. им. Ленина — ул. Коммунаров — ул. им. Орджоникидзе), где расположен диссонирующий объект — многоэтажный жилой дом по ул. им. Ленина, 64, контрастирующий с остальной малоэтажной застройкой.

— Периметры улиц в историческом центре Краснодара застраивались преимущественно одно- и двухэтажными зданиями, которые и должны определять высотность будущей застройки. Это ценные объекты, которые необходимо максимально сохранять,— сказала Татьяна Воронина.

Все высказанные предложения и замечания будут учтены при формировании окончательных предложений по объектам предмета охраны исторического поселения регионального значения — город Краснодар. По окончании всей работы их направят для дальнейшего рассмотрения в Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.