Важные решения июльской сессии

В понедельник состоялась очередная пятьдесят седьмая сессия городской Думы Краснодара. На повестке дня значилось почти три десятка вопросов, касающихся важнейших сфер муниципальной жизни. Парламентарии приняли поправки и дополнения в местный бюджет, внесли изменения в генеральный план города, утвердили отчет о деятельности Краснодарского гарнизона полиции.

На заседании, которое провела председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, присутствовал мэр краевого центра Евгений Первышов.

Перед началом заседания депутаты заслушали информацию технического директора филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» Сергея Орехова и директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» «Краснодарские электрические сети» Андрея Герасько по поводу ситуации с частыми отключениями электроэнергии в Краснодаре.

По словам директора Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, только в период с 1 июня по 16 июля текущего года в городе произошло 147 аварийных отключений электроэнергии! Их причинами стали повреждения кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций в условиях высоких температур наружного воздуха.

— Отключать часто и надолго в такую жаркую погоду электроэнергию как минимум безответственно. Страдают люди. Задача энергетиков — предоставить качественную услугу, ведь жители Краснодара и предприятия нашего города платят за потребленную электроэнергию,— сказала председатель городской Думы Вера Галушко.

Депутаты отметили особенно сложную ситуацию с энергоснабжением дачных поселков Краснодара, недостаточное количество ремонтных бригад энергетиков, неудовлетворительную работу кол-центров, где горожане могли бы получать информацию, и отсутствие согласованных действий между специалистами разных энергоснабжающих организаций. Народные избранники также сошлись во мнении, что в настоящий момент необходимо детально разобраться в инвестиционных программах предприятий, насколько они актуальны и действительно ли их реализация поможет решить проблемы электроснабжения Краснодара в периоды пиковых нагрузок.

По традиции на июльской сессии депутаты заслушали отчет о деятельности Краснодарского гарнизона полиции по итогам работы за шесть месяцев текущего года. По словам начальника Управления МВД России по городу Краснодару Дмитрия Остапенко, в первом полугодии текущего года рассмотрено порядка 255,6 тысячи заявлений и обращений граждан, зарегистрировано 8369 преступлений. Сократилось число умышленных убийств с покушениями, разбойных нападений и угонов. Но, к сожалению, более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж, мошенничеств, грабежей. Каждое двадцать седьмое зарегистрированное преступление — квартирная кража, каждое шестое — мошенничество. По линии противодействия экономической преступности выявлено 726 преступлений, четвертая часть из них — в крупном и особо крупном размере.

Также, по словам Дмитрия Остапенко, в отчетном периоде велась целенаправленная работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Уделяет внимание полиция и работе с недобросовестными застройщиками: проводятся мероприятия, направленные на привлечение недобросовестных застройщиков к уголовной ответственности. В центре внимания городской полиции и вопросы миграционного контроля.

Депутаты городской Думы единогласно дали хорошую оценку работе местной полиции.

На заседании были внесены поправки в местный бюджет. Доходы и расходы местного бюджета за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов увеличены в целом на 2 млрд 382 млн 719 тыс. рублей.

Единогласно депутаты утвердили и фамилии тех, кого наградят во время празднования Дня города. За большой личный вклад в экономическое и социальное развитие Краснодара и многолетний добросовестный труд будут награждены медалью «За заслуги» 54 человека. Десять жителей Краснодара будут награждены почетной грамотой, и троим заслуженным и уважаемым жителям нашего города будет присвоено звание «Почетный гражданин».

Также на июльском заседании внесены корректировки в решение городской Думы «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в частной собственности», а также внесены поправки в генеральный план Краснодара и программу по приватизации муниципальной собственности. Некоторые решения принимались в качестве доработки, вызванной изменениями федерального и краевого законодательства.

Комментарий председателя городской Думы

Вера Галушко:

— На заседании городской Думы мы рассмотрели 29 вопросов. Традиционно внесли поправки в ранее принятое решение по программе по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы. Все корректировки внесены по предложениям, которые поступают от наших избирателей, и с учетом определенной экономии, которая возникает при процедуре торгов.

Заслушали отчет начальника Управления МВД по городу Краснодару о деятельности гарнизона полиции в первом полугодии 2018 года. Мы отметили более эффективную работу нашей полиции, но также указали на большое количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут люди.

Внесли поправки в программу приватизации объектов муниципальной собственности, дополнив перечень зданий и помещений, подлежащих приватизации, еще одним объектом.

Приняли решения о присвоении звания «Почетный гражданин Краснодара», награждении памятной медалью «За заслуги» и Почетной грамотой муниципального образования город Краснодар.

Внесли поправки в ранее принятое решение о местном бюджете: за счет поступлений из федерального и краевого бюджета увеличили доходную часть более чем на два миллиарда рублей.

Из первых уст

Сергей Геращенко, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан:

— На заседании городской Думы мы заслушали отчет начальника Управления внутренних дел по городу Краснодару. В целом работа полиции была признана удовлетворительной, отмечена стабильная ситуация с правопорядком и преступностью в кубанской столице. Начальнику УВД и всем сотрудникам была выражена благодарность за большую проведенную работу.

В докладе было отмечено, что у нас по-прежнему достаточно высокий уровень преступлений имущественного характера: краж, мошенничеств, грабежей. Мы неоднократно обращались к жителям и гостям города с просьбой проявлять бдительность, но тем не менее этот вид преступлений у нас, к сожалению, растет. На особом контроле городской полиции остаются преступления в сфере строительства. В настоящее время возбуждено 45 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Большое внимание сотрудники УВД уделяли выполнению функций в области обеспечения безопасности дорожного движения. Совместно с администрацией осуществлялась работа по борьбе с заторами и несанкционированной парковкой на улицах города.

Вадим Дьяченко, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Сегодня городская Дума внесла существенные изменения в бюджет 2018 года. Доходы местного бюджета увеличиваются за счет субсидий, направленных из бюджетов РФ и края на 2 миллиарда 382 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на строительство школ, детских дошкольных учреждений, содержание дорог, приобретение необходимого имущества и ремонт существующих детских садов и школ. Таким образом, доходы бюджета составили 30 миллиардов 159 миллионов 624 тысячи рублей. Расходы — 31 миллиард 202 миллиона 800 тысяч с прежним дефицитом бюджета в один миллиард 43 миллиона.

Также были перераспределены бюджетные ассигнования для увеличения расходов на исполнение судебных решений. Сто один миллион рублей был перенаправлен из Департамента строительства Департаменту муниципальной собственности для приобретений квартир для детей-сирот.

Идет работа по рефинансированию взятых ранее кредитов. Мы взяли кредит в размере одного миллиарда для того, чтобы за счет перекредитования снизить нагрузку на муниципальный бюджет по обслуживанию кредитов. По итогам года нагрузка будет уменьшена на триста миллионов рублей.

Анна Ольховая, заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья:

— На заседании городской Думы Краснодара мы с большим удовольствием присвоили высшее городское звание — «Почетный гражданин города Краснодара» ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев на Пашковской переправе Виталию Басию, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой Кубанского государственного медицинского университета, который много лет возглавлял вторую краевую больницу Краснодара, Григорию Пенжояну и доктору экономических наук, профессору, заслуженному юристу РФ, генерал-лейтенанту милиции в отставке Александру Сапрунову.

Пятьдесят четыре краснодарца удостоены городской памятной медали «За заслуги», и десять человек будут награждены почетной грамотой. Все они — достойные люди и действительно заслужили эти награды.

Алексей Тыщенко, заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности:

— На очередном заседании городской Думы Краснодара депутаты внесли изменения в программу приватизации объектов муниципальной собственности, дополнив перечень помещениями общей площадью порядка семисот квадратных метров, расположенными по улице Северной. От предполагаемой продажи этих объектов мы сможем пополнить местный бюджет более чем на семьдесят миллионов рублей.

Также на заседании депутаты дали согласие на передачу в государственную собственность на безвозмездной основе муниципальных учреждений здравоохранения: детских поликлиник №5, 9, городских поликлиник №16, 9, 15, 1. Напомню: муниципалитет обязан до конца года передать все объекты здравоохранения в краевую собственность согласно федеральному закону. Жителям Краснодара абсолютно никаких изменений эта передача не принесет.

Виктор Тимофеев, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— На заседании депутаты внесли поправки в программу по выполнению наказов избирателей. Средства, сэкономленные при проведении торгов, направлены на ремонт и благоустройство школ и детских садов, объектов дополнительного образования, так как именно в летние каникулы можно выполнить наибольший объем строительно-монтажных работ.

Также важно отметить, что запланированные по этой программе мероприятия уже выполнены на 48 процентов.

Внесены изменения в генеральный план города в отношении земельных участков, расположенных по улице Молодежной, 1 и 2, в Карасунском округе. На рассматриваемой территории предусмотрено размещение детского дошкольного образовательного учреждения.

Внесли изменения в Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка, расположенного по улице Красных Партизан, 46, в Западном округе. Депутаты поддержали изменение зонирования данной территории с зоны индивидуальной жилой застройки на зону застройки среднеэтажными жилыми домами. На публичных слушаниях жители, проживающие на данной территории, поддержали изменения зонирования.

Людмила МЕЦЛЕР