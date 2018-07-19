Вся правда о событиях последних дней в Кущевке

На днях в Интернете появилась весьма неоднозначная версия о ситуации в Кущевском районе: идет сравнение того, что там сейчас происходит, с тем, что было при Цапках и одновременно во время фашистской оккупации. В статье присутствует шокирующий любого нормального человека вывод, что-де людям при бандитах жилось лучше, чем сейчас. Якобы станичники вспоминают время правления Цапков сегодня с ностальгией… Откуда эта спорная пропаганда?

Чего стоит только одно высказывание о том, что людям в Кущевке, имеющим земельные паи, сегодня безразлично, кто хозяйничает на их земле: «Они хотят просто спокойно жить и работать, иметь хотя бы гарантированный кусок хлеба для семьи…». И, продолжая эту логическую цепочку, разве не приходит в голову мысль, что и при фашистах люди бы нормально жили, довольствуясь пайкой хлеба, выделенной им с барского плеча? Но нельзя ведь так думать о своих соотечественниках и земляках, отказывая им в чувстве патриотизма, справедливости и веры в свое Отечество, в порядочности и даже в разуме!

Да и сам посыл публикации — о чем он? И кому выгоден? Кто знает подноготную всей истории с кущевской землей, на которой якобы прошло «комбайновое сражение», тот сразу поймет, что версия, изложенная в обсуждаемом на просторах Интернета материале, придется по душе только одному человеку, а может, и исходит именно от него. Вероятно, это Федор Стрельцов — человек, который сегодня находится под следствием сразу по нескольким уголовным статьям, бежал и сейчас находится в международном розыске…

В статье, мягко говоря, переворачивается всё с ног на голову. И получается, что Цапки в той системе координат, которой придерживается в своей публикации автор, становятся чуть ли не святыми. У них-де были свои правила: «В частности, владельцы земельных паев, сдаваемых в аренду холдингу Цапков, вспоминают, что стабильно получали оплату. Но борьба за наследство криминальных баронов лишила их, да и всех жителей района, покоя…». Если, как говорится, идет такая оголтелая идеализация образа бандитов, то о чем вообще можно говорить?

А говорить можно и нужно только о том, что происходило и происходит в Кущевке на самом деле. И если кто не помнит о Кущевской трагедии, о чудовищной резне, в том числе женщин и детей, то стоит освежить память. Информацию о зверствах Цапков можно найти и в «Википедии» по данной ссылке: https://yandex.ru/turbo

Всё очень просто, и кто бы ни хотел переиначить историю на свой лад, у него это не получится. В 2011 году, когда после известных событий развалилась «империя» Цапков, права аренды земли от «Артекс-Агро», предприятия, которым руководила Надежда Цапок, на законных основаниях — в судебном порядке (и вынесенные служителями Фемиды решения не были оспорены или отменены!) перешли к АО «Маяк». И это не было на руку и, конечно же, не понравилось крепко связанному с Цапками Федору Стрельцову. Ему удалось уйти от ответственности в 2010 году, потому что он якобы занимался только финансовыми делами банды. Похоже, что на время «залег на дно», ну а потом начал претворять в жизнь план по воссоединению цапковской земли под своим началом. Конечно же, АО «Маяк» и его учредители очень сильно мешали реализации этого плана.

Был предпринят вывод активов АО «Маяк» стоимостью около пятисот миллионов рублей в пользу принадлежащего Стрельцову ООО «Агрокомплекс Кущевский». В том числе использовалась процедура передачи земли в субаренду данному предприятию, изначально невыгодная для АО «Маяк», которое в таком случае было доведено фактически до банкротства. И, естественно, в такой ситуации у АО «Маяк» не было возможности выплачивать арендную плату своим пайщикам.

Но на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась. Были возбуждены уголовные дела против тех, кто действовал так или иначе в интересах Федора Стрельцова,— под арестом сейчас находятся бывшие генеральный директор АО «Маяк» В. В. Кошенок и генеральный директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыт, ранее работавший водителем С. В. Криштопа, на которого переводились похищенные активы, и Д. Н. Тищаев. На днях произошло задержание еще одного «соратника» и родственника Федора Стрельцова — Антонецкого.

Земля была возвращена тому, кто на самом деле должен на ней работать,— АО «Маяк». Но до последнего времени, несмотря на вступившие в силу законные решения, ООО «Агрокомплекс Кущевский» использовало захваченные, как считают потерпевшие, рейдерским путем земли и всячески препятствовало ее обработке АО «Маяк». В ход со стороны «Агрокомплекса Кущевского» шли и «запрещенные приемы»: люди были введены в заблуждение и доведены подстрекательством до крайней степени взвинченности — их умело подталкивали к тому, чтобы они были готовы и под комбайн броситься, и перекрыть своими телами федеральную трассу М4 «Дон».

Слава богу, трезвость и профессионализм нынешнего руководства Кущевского района, лично исполняющего обязанности главы администрации Кущевского района Ильи Гузева помогли погасить зарождавшийся на пустом месте «конфликт», создаваемый, вероятно, как раз руками тех, кто не хотел прощаться с активами, что пришли к ним в результате рейдерского захвата. И как раз именно сейчас ситуация повернулась на пользу пайщикам, а не им в ущерб, как пишется в одиозном материале. Исключительно в их интересах конкурсный управляющий АО «Маяк» Х. Э. Хасанов заключил договор на уборку урожая и комплекс послеуборочных работ с градообразующим предприятием Кущевского района — ООО «Импульс». И именно «Импульс» взялся погасить все имеющиеся долги перед 620 пайщиками и кредиторами, а также и налоговую задолженность АО «Маяк».

Вряд ли стоит принимать на веру и следующие слова: «Четыре дня продолжалась битва за урожай. Но, в отличие от советских времен, когда родилось это выражение, битва за урожай была настоящей. И в ней в любой момент могли появиться человеческие жертвы…». Почему возмущались люди и пытались остановить уборку хлеба, буквально кидаясь под колеса уборочных машин? Потому что их ввели в заблуждение, людей пытались использовать в своих грязных играх нечистые на руку дельцы. Но после того, как администрацией Кущевского района и руководством ООО «Импульс» была проведена разъяснительная работа, инцидент был исчерпан. Конфликта как такового, по сути, и не было! Пайщики и те, кто глубоко знает эту историю, уверены, что есть только одно «потерпевшее» лицо в этой ситуации, которое и мутит воду,— Федор Стрельцов, интересы которого очень даже затронуты тем, что в Кущевке теперь действительно наводится настоящий порядок и восстанавливается законность.

За семнадцать лет деятельности ООО «Импульс» приобрело безупречную репутацию социально ответственного предприятия. Как говорит руководитель предприятия — ООО «Импульс» Игорь Бобрицкий, взятые им обязательства будут выполнены в полном объеме. И это будет действительно так. Выплата арендной платы пайщикам началась 28 июня и будет продолжаться до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена полностью.

Те, кто накручивают людей, почему-то утаивают от них, что уже возбужден чуть ли не десяток уголовных дел в отношении лиц, имеющих отношение к ООО «Агрокомплекс Кущевский», и Федора Стрельцова. Но при этом у них в ходу следующая не имеющая никакого отношения к действительности информация про «лежащих на земле ветеранов, сумевших защитить родную землю от фашистов, но не имеющих возможности отстоять ее от доморощенных „фашистов” в погонах». И разве не требует негативной оценки со стороны здравомыслящих людей ситуация, когда в угоду чьим-то корыстным интересам происходит подмена понятий, ведется целенаправленная дискредитация власти и предприятия, которые действуют именно в интересах простых станичников, владельцев земельных долей?

Сергей БЕЛЫХ

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