В отношении должностного лица Новороссийской таможни, задержанного сотрудниками ФСБ, возбуждено уголовное дело

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Новороссийской таможни. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в ноябре 2017 года Новороссийская таможня и ООО «Обсидиан» заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания Новороссийской таможни. В нарушении нескольких пунктов Контракта, технической документации, а также Правил по охране труда при работе на высоте подрядчик приступил к выполнению работ. Подозреваемый, являясь осведомленным о допущенных нарушениях ООО «Обсидиан», договорился с директором фирмы, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также добиваться ответственности за неисполнение условий контракта. Так, в январе 2018 года, подозреваемый, по ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Обсидиан», получил взятку в сумме 350 тысяч рублей. При получении денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.