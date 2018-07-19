Белореченскую воспитательную колонию проинспектировали кураторы из УФСИН России по Краснодарскому краю

Для проверки служебной деятельности и оказания методической помощи в Белореченскую колонию прибыли руководители отделов и служб УФСИН России по Краснодарскому краю.

В день куратора проверялась готовность учреждения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, проводился строевой смотр сотрудников.

Представители аппарата УФСИН совершили обход объектов инфраструктуры учреждения, проверили материально-бытовые условия и уровень медицинского обеспечения несовершеннолетних осужденных, организацию воспитательного процесса.

Был организован прием по личным вопросам. Напомним, что 3 июля 2018 года, в статье 72 Уголовного кодекса РФ, определяющей исчисление сроков наказаний и зачет наказаний осужденным, были внесены изменения. Закон имеет обратную силу. В связи с этим, многим осужденным, ранее содержащимся в следственных изоляторах, срок лишения свободы может быть сокращен. Это стало главной темой, которая интересовала несовершеннолетних осужденных, пришедших на прием. Они задавали различные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы от сотрудников УФСИН России по Краснодарскому краю.

Итоги дня куратора подвели на оперативном совещании. Сотрудникам Белореченской воспитательной колонии были поставлены конкретные задачи по совершенствованию служебной деятельности.

Работа сотрудников БВК УФСИН России по Краснодарскому краю была признана удовлетворительной.