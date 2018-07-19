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Специалисты центра занятости посетили ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю

Четверг, 19 июля 2018 16:15
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Специалисты центра занятости Усть-Лабинского района рассказали осужденным женщинам из ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю о вакансиях на рынке труда и перспективах трудоустройства.

Консультация специалистов была организована для осужденных, которые в ближайшее время выйдут на свободу, но еще могут успеть получить профессию в исправительном учреждении.

Осужденные получили самую свежую информацию о специальностях, востребованных на рынке труда края. По сведению сотрудников центра занятости, сегодня в регионе большой спрос на работников, имеющих строительные профессии.

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