В ЮФО продолжает дешеветь «борщевой набор»

В июне годовая инфляция в Южном федеральном округе осталась на майском уровне. Общий уровень цен на потребительском рынке увеличился к июню 2017 года на 1,4%, что ниже общероссийской инфляции (2,3%). Во всех регионах округа, а также по большинству товаров и услуг (77%) рост цен не превышал 4%.

На территории округа в течение двух месяцев наблюдается продовольственная дефляция. В июне снижение общего уровня цен на продукты составило 1,7% в годовом выражении. Благодаря высокой доле собственной продукции нового урожая и стабильности цен импортных поставщиков второй месяц подряд дешевеет «борщевой набор». Также продолжили снижаться цены на макароны и крупы, кондитерские изделия, чай, кофе и сахар, замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию.

Несмотря на ускорение годовой инфляции непродовольственных товаров (с 2,5% в мае до 2,9% в июне), она по-прежнему остается ниже среднероссийской (3,7%). Прежде всего, это связано с высоким уровнем конкуренции в наиболее крупных и значимых регионах округа. Основная причина ускорения непродовольственной инфляции – рост цен на бензин и автомобили, соответствующий общероссийским изменениям. Замедлилось в июне увеличение стоимости одежды и обуви, продолжали дешеветь медицинские товары, компьютеры и средства связи импортного производства.

Годовая инфляция услуг в ЮФО составила 4,3%, замедлившись в июне на 0,2 процентного пункта. На это повлияла динамика абонентской платы некоторых тарифов сотовой связи.

Среди регионов округа наиболее низкая годовая инфляция в июне отмечалась в Ростовской области (0,6%) и в Республике Крым (0,7%).

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата