В 1 полугодии 2018 года Краснодарский филиал РСХБ направил более 7 млрд рублей на проведение сезонных работ

Краснодарский филиал Россельхозбанка РСХБ наращивает объемы финансирования посевной, оставаясь безусловным лидером этого рынка. С января по июнь текущего года филиал Банка направил на эти цели 7,2 млрд рублей, что составляет 70% от общей выдачи агропромышленному комплексу региона.

Банк оказывает значительную поддержку клиентам всех сегментов агробизнеса Кубани. По состоянию на 01.07.2018 малому и среднему бизнесу как одному из наиболее динамично развивающихся секторов аграрной экономики на проведение сезонных работ выдано 1,2 млрд рублей.

«Эффективная поддержка отрасли Банком способствует повышению качества проведения сезонных работ и получению аграриями высокого урожая. Во втором полугодии филиал планирует сохранить высокие темпы этого направления кредитования, предоставляя заемные средства в том числе в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых», - прокомментировал руководитель Краснодарского регионального филиала РСХБ Тембот Кумпилов.

За 6 месяцев текущего года в рамках госпрограммы льготного кредитования на проведение сезонных работ филиал предоставил сельхозпроизводителям 1,8 млрд рублей.