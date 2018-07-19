Краснодарский филиал Россельхозбанка провел Неделю приема монеты

Со 2 по 6 июля Краснодарский филиал Россельхозбанка провел неделю монеты. Банк обменивал без комиссии мелочь на памятные монеты, посвященные ЧМ 2018 номиналом 25 рублей. За неделю приема монеты от населения было получено 102 000 монет номиналом 1, 2, 5, 10 рублей. Общая сумма обмененных денежных знаков составила 375 000 рублей.

Как основной участник процесса организации наличного денежного обращения Россельхозбанк заинтересован в стимулировании клиентов банка к активному использованию монет в расчетах.

«Проведение акции позволило нам осуществить возврат мелкой монеты в обращение, таким образом, усилив ее рециркуляцию, а нашим клиентам стать обладателями памятных монет с символом мундиаля – Волком Забивакой», - сообщила топ менеджер Краснодарского филиала РСХБ Наталья Логвинская.