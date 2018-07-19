В суд направлены уголовные дела в отношении пяти жителей Туапсинского района

Расследование проведено сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовные дела в отношении пяти жителей Туапсинского района, обвиняемых в незаконном получении социальных выплат (пенсий по инвалидности).

Заместителем прокурора Краснодарского края утверждены обвинительные заключения по пяти уголовным делам в отношении жителей Туапсинского района.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, на протяжении длительного времени, начиная с декабря 2007 года по 31 мая 2018 года, пять жителей Туапсинского района, действуя умышленно, похитили у Управления Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе денежные средства, принадлежащие Российской Федерации, в виде социальных выплат (пенсий по инвалидности) в размере от 980 тысяч до 1,5 млн рублей.

Расследование уголовных дел проведено Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

Уголовные дела в отношении указанных лиц направлены в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.