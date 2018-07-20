Кубань мастеровая

Под таким названием 21 июля в этнографическом комплексе станицы Тамань «Атамань» пройдет краевая выставка.

С 10 до 18 часов на площади «Станичный майдан» будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению различных видов изделий и авторских сувениров.

Кроме того, с 11 часов на подворьях «Атамани» для посетителей пройдут викторины и конкурсы, различные традиционные игры, интерактивные программы с участием ростовых кукол, костюмированных персонажей русских народных сказок.