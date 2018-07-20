Новый взгляд на контрактную систему

О том, что реформирование контрактной системы назрело и на федеральном, и на региональном уровне, говорится давно. Как же в настоящее время осуществляются государственные и муниципальные закупки на Кубани? Что именно закупают и в каких объемах? Какие проблемы возникают у служб заказчиков и поставщиков, как выполняется распоряжение главы региона по модернизации системы госзаказов? На эти и другие вопросы ответил руководитель Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Андрей Миланович.

— Андрей Владимирович, понятия «госзакупки» и «муниципальные закупки» на слуху давно. А что под ними подразумевается? На что конкретно идут бюджетные средства? Сколько потратили в прошлом году и в первом квартале этого года?

— Государственные и муниципальные закупки — это не только покупки для нужд администраций, как думают некоторые обыватели, это в первую очередь заключение контрактов, по которым прокладываются дороги, строятся школы, больницы, обеспечивается приобретение медицинского оборудования, лекарств, приобретаются автобусы и другой общественный транспорт, благоустраиваются улицы и парки региона. Продолжать можно долго. То есть это инструмент, с помощью которого региональная и местная власть делает жизнь населения более комфортной и безопасной.

В совокупности в 2017 году государственные заказчики заключили контракты почти на 50 миллиардов рублей, муниципальные — почти на 65 миллиардов. В первом квартале этого года уже проведено порядка 31 тысячи закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 13,5 миллиарда рублей.

— Товары, работы, услуги, о которых вы сказали, закупаются по какому плану или по мере необходимости? По каким направлениям, в каких сферах заключались контракты в начале года?

— Конечно, существует план, которого заказчики и государственные, и муниципальные, придерживаются. Все крупные закупки, осуществляемые в течение года, должны быть запланированы министерствами и департаментами еще на стадии формирования проекта краевого бюджета. Бюджет края — сложный документ, и каждая поправка в него — объемная и трудоемкая работа, поэтому мы не можем позволить себе закупки по первому желанию. Кроме того, что необходимо оценить реальную необходимость той или иной покупки, ее приоритетность, нужно еще понимать, на какие деньги ее осуществлять. Поэтому планирование — несомненно, важная часть нашей работы.

Если говорить о результатах первого квартала, то большая часть закупок, а точнее 58 процентов, осуществлялась в рамках реализации государственных программ Краснодарского края. В первую очередь речь идет о развитии здравоохранения, где было заключено контрактов на 2,2 миллиарда рублей. В строительстве и ремонте автомобильных дорог — на 1,9 миллиарда. По госпрограмме «Обеспечение безопасности населения» было заключено контрактов на пятьсот миллионов рублей.

— А где покупает государство? На каких площадках?

— В этом году самым распространенным способом определения поставщика остается аукцион в электронной форме, который занимает порядка 72 процентов от общего объема закупок. Это, наверное, самый удобный способ и для заказчиков, и для поставщиков. Без сомнения, главный его плюс — он существенно экономит время и затраты. Сроки и эффективность являются основными критериями в условиях расходования бюджетных средств.

В настоящий момент правительством РФ определено шесть площадок, на которых заказчик вправе осуществлять закупки в электронной форме: Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»; Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»; Акционерное общество «Российский аукционный дом»; Акционерное общество «ТЭК-Торг»; Акционерное общество «Электронные торговые системы»; Закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»; Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

— Не секрет, что значительная часть закупок осуществляется у так называемого единственного источника. И проблема злоупотребления этим видом заключения контрактов актуальна и для нашего края, и для страны в целом. Как обстоят дела сейчас? Боремся с этим явлением?

— Не скрою, чтобы упростить себе работу, заказчики часто используют возможность закупки у единственного поставщика даже в тех ситуациях, когда нет препятствий к проведению конкурентных торгов. Но мы, естественно, стараемся этого не допускать.

Как вы верно отметили, подобные злоупотребления характерны в целом для страны, поэтому на федеральном уровне принимаются активные меры по выводу закупок у единственного поставщика «из тени». Распоряжением правительства России установлена обязанность для федеральных заказчиков использовать с 1 ноября этого года для малых закупок специальный информационный ресурс — «единый агрегатор торговли». При этом федеральные органы власти смогут осуществить закупку без его использования только при условии, что цена контракта ниже той, по которой закупка могла быть осуществлена с использованием агрегатора. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано в своей деятельности применять «единый агрегатор торговли».

Дополнительно краевой Департамент по регулированию контрактной системы планирует внедрить в регионе модуль «Малые закупки», который позволит проводить закупки не содержащихся в агрегаторе товаров, работ, услуг у единственного поставщика в электронном виде по типу упрощенного электронного аукциона.

— А смогут ли специалисты быстро освоить работу в этом агрегаторе? И вообще, не считаете ли вы представителей заказчиков, которые вразрез законодательству предпочитают закупки у единственного поставщика, просто-напросто недостаточно квалифицированными?

— Конечно, проще всего сказать, что за всеми проблемами стоят люди. Уволить, набрать новых сотрудников и так далее. Но самих проблем от этого меньше не станет. Необходим диалог, тщательный разбор ошибок, поиск совместного решения вопросов, которые возникают в ходе проведения процедур закупок. Поэтому департамент активно занимается обучением сотрудников контрактных служб. Мы в этом году увеличили количество обучающих мероприятий, внедрили в практику проведение вебинаров.

Есть график занятий, который доведен до главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных властей. Для сотрудников контрактных служб повышение квалификации, особенно если оно не требует отрыва от рабочего места,— это удобная возможность усовершенствовать свои знания в области законодательства о закупках, которой нельзя не воспользоваться. Считаю профилактику нарушений и злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных заказчиков одной из важнейших составляющей нашей работы.

— Нам известно, что во многих регионах страны значительную часть закупок проводят по типовой документации. Например, в Москве уже больше трети контрактов проводится именно с использованием такого рода документации. Не планируем ли мы перенять опыт коллег?

— Приоритет в развитии контрактной системы Кубани — унификация. Вскоре она должна охватить самые часто закупаемые предметы закупок. Это позволит исключить ошибки при подготовке закупки и снизить трудозатраты на подготовку процедур. Весь комплекс работ по стандартизации призван создать понятные, удобные и прозрачные условия работы и для заказчика, и для поставщика.

Вы привели пример Москвы по использованию типовой формы документации при осуществлении закупок. В наших планах также есть переход на эту систему — каталогизацию. На сегодняшний день активно разрабатывается региональный справочник для оптимизации деятельности заказчиков при подготовке описаний объектов закупки, который будет увязан с федеральным каталогом товаров, услуг и работ. Кроме того, это платформа для нормирования. Наш департамент будет тщательно отслеживать, чтобы заказчики не использовали собственные описания объектов закупки при наличии этих позиций в региональном справочнике.

Говоря проще, не нужно будет создавать под каждую закупку новый пакет документов, описание и прочее. Есть категории контрактов, максимально схожие для большинства заказчиков, характеристики которых со временем не меняются.

Сегодня мы выделили несколько часто закупаемых товаров: лекарственные препараты, офисное оборудование, канцелярские товары, продукты питания и т. д., в отношении которых ведется работа по их типизации. Со временем перечень таких товаров будет только расти.

— Каких еще новаций и модернизаций ждать в сфере закупок на Кубани?

— В плане модернизации контрактной системы в этом году мы активно внедряем автоматизацию, централизацию и каталогизацию закупок. Это, если можно так сказать, три кита нового подхода к осуществлению закупочных процедур. Все эти подходы призваны минимизировать человеческий фактор и реализуются согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

О каталогизации я уже сказал. Еще один этап модернизации закупочного процесса — внедрение системы централизации госзакупок. Это механизм проведения торгов, который предусматривает определение подрядчика не заказчиком непосредственно, а специальным уполномоченным органом (учреждением). Сложившаяся в муниципальных образованиях на сегодняшний день практика централизации закупок, не распространяющаяся на сельские поселения, подлежит изменению. В настоящий момент уже определены пилотные районы: Приморско-Ахтарский, Славянский, Крыловской, Динской и Каневской, которые должны будут обеспечить закупки, в том числе и в интересах сельских поселений. Мы посмотрим, как эта система проявит себя, а после обсудим возможность дальнейшего внедрения подобной централизации во все муниципалитеты края.

Еще одно новшество — автоматизация закупочного процесса. Она необходима, и об этом говорят наши выводы по итогам анализа закупочной деятельности прошлого года, а также практики российских регионов. Действующая региональная информационная система в сфере закупок (РИССЗ) края будет интегрирована с автоматизированной системой «Бюджет» и программным комплексом «Региональный электронный бюджет. Интеграционные платформы». Необходимо обеспечить техническую возможность посредством РИССЗ осуществлять автоматический контроль формирования планов закупок и планов-графиков, извещений, закупочной документации на соответствие требованиям законодательства, контроля и расчета цены контракта. Это позволит выявлять проблемные точки. Принимать превентивные меры и снижать количество жалоб.

— Андрей Владимирович, как вы считаете, а такое упрощение закупок не навредит государственным и муниципальным заказчикам? Не скажется на качестве? И как быть с нестандартными процедурами, с закупкой, скажем, сложного оборудования?

— Упрощение, безусловно, не должно касаться организации технологически сложных процессов или изготовления высокотехнологичного оборудования, например. В этом случае у госзаказчика должно быть право выставления особых требований к потенциальному исполнителю или поставщику. Соответственно, в таких случаях создать универсальное описание не представляется возможным.

Есть еще одна категория закупок, требующая особого внимания,— это закупки, по которым срыв сроков поставки или поступление продукции ненадлежащего качества могут привести к серьезным последствиям. Например, в закупках лекарственных средств период поставки играет ключевую роль. Люди в больницах не могут ждать, пока мы проведем закупку повторно или придумаем способ ее упрощения. Эти товары нужны к определенному сроку, в определенном объеме и по определенной цене. Наладить этот процесс в оптимальной для всех сторон форме — задача сложная. Но мы ведем активную работу по ее решению.

Что касается низкого качества, на мой взгляд, дело во многом в недостаточном контроле на каждом этапе, начиная с определения самой закупки. Мало иметь лицензию и персонал — необходим опыт и технологическое оборудование. Поэтому заказчик должен понимать уровень компетентности будущего исполнителя. Когда речь идет о масштабных, сложных проектах, повышенный контроль проведения закупки точно не будет лишним.

— В завершение нашей беседы предлагаю поговорить о Национальном плане по развитию конкуренции, который президент подписал в конце прошлого года. Документ включает в себя пункты, связанные с госзакупками. Что должно измениться в сфере закупок? Какие цели ставятся? И реально ли реализовать их на территории региона?

— Согласно Национальному плану до 2020 года должна быть в два раза увеличена доля госзакупок, в которых участвует только малый бизнес или социально ориентированные некоммерческие организации, а также обеспечено участие бизнеса в госзакупках во всех возможных отраслях, кроме естественных монополий.

Я считаю, что привлечение к закупкам большего количества участников, в том числе представителей СМП, позволит госзаказчикам не просто выбрать лучшую цену, но и выбрать наиболее качественный товар или услугу. Чем больше конкурирующих поставщиков, тем выше вероятность, что они будут оказывать услуги и поставлять товары высокого качества по адекватным ценам.

Краснодарский край активно включился в работу по развитию конкуренции. И у нас есть все возможности реализовать поручения президента. К тому же это пойдет на пользу и гражданам, и государственным, и муниципальным заказчикам.

Беседовал Михаил МУСАЕВ