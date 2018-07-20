Работать на благо жителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан, в рамках которого были приняты заявления жителей муниципалитетов о благоустройстве территорий, ремонте социальных объектов, а также рассмотрены уже исполненные задачи.

С вопросом о развитии социальной сферы к главе региона обратилась врач участковой больницы Выселковского района Любовь Котова. Она сообщила, что в западной части станицы Березанской необходим офис врача общей практики: пенсионерам, которые там проживают, трудно добираться до районной больницы.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов пояснил, что муниципалитету из регионального бюджета выделено десять миллионов рублей и уже начато строительство офиса врача общей практики, сдать который планируется в декабре текущего года. Прием будут вести терапевт и педиатр.

Вениамин Кондратьев заметил, что эта форма помощи пользуется всё большим доверием у населения. Сегодня в регионе действует 248 офисов врачей общей практики, еще тридцать будет открыто в текущем году.

— Еще несколько лет назад люди не воспринимали офисы врачей общей практики как серьезные медучреждения. Но сегодня сама жизнь показала, что они нужны. Нами разработан четкий алгоритм строительства офисов ВОП в каждом муниципалитете,— подчеркнул глава региона.

Вопрос о возможности ремонта подъездной дороги к хутору Красноармейскому Тимашевского района задала Наталья Телипко. Межпоселенческая дорога с асфальтобетонным покрытием к хутору Красноармейскому Новокорсунского сельского поселения является муниципальной, и ремонт на ней уже начался. Стоимость работ — более семи миллионов рублей. Завершить их планируется к осени текущего года.

Галина Радченко из Красноармейского района рассказала губернатору о необходимости строительства спортивных объектов. Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин сообщил, что по краевой государственной программе строится многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной воркаута в станице Полтавской, которая будет сдана к началу нового учебного года.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что спортивные объекты должны быть в каждом, даже самом отделенном населенном пункте Кубани.

Помимо этого был рассмотрен ряд выполненных поручений. Так, в прошлом году в результате подъема воды в реке Синюхе частичному разрушению подвергся мост в станице Новоалексеевской. Улица Набережная была отрезана от выезда на краевую трассу. По поручению Вениамина Кондратьева параллельно с проведением работ по восстановлению автомобильного моста была сооружена пешеходная кладка. В июне текущего года двухполосный мост был сдан в эксплуатацию.

Также в срок выполнены и поручения о замене окон в детском саду хутора Красное Кущевского района. А в селе Ковалевском Новокубанского района построен малобюджетный спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, тхэквондо и художественной гимнастикой.