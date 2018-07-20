Чтобы поддержка была эффективной

В Краснодаре открылся Региональный инжиниринговый центр.

В его презентации приняли участие руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков, советник министра экономического развития РФ Юлия Алферова, директор центра Александр Решетняк, представители общественных объединений, бизнес-сообщества.

Региональный инжиниринговый центр предоставляет предпринимателям услуги для повышения технологической готовности их предприятий за счет решения проектных, инженерных, организационно-внедренческих задач. Это новая инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Планируется, что центр будет оказывать помощь малым и средним предприятиям региона в повышении эффективности производства.

— Одним из приоритетов региональных властей является увеличение доли МСП в производственном секторе, и Центр инжиниринга создан, чтобы способствовать этому процессу,— отметил Юрий Волков.

По словам Юлии Алферовой, необходимо правильно разъяснить предпринимателям о возможностях новой инфраструктуры поддержки.

— Чтобы господдержка работала и была эффективной, у бизнес-сообщества должно возникать доверие. Для этого необходима обратная связь с предпринимателями. Поэтому так важно, что здесь сегодня присутствует предпринимательское сообщество, которое имеет возможность напрямую задавать вопросы,— добавила советник министра экономического развития РФ.

Центр может софинансировать до 95 процентов стоимости услуг, которые инжиниринговые компании будут оказывать предпринимателям края.

Всего на сегодняшний день в стране создано 57 РЦИ, в базе данных которых уже более пяти тысяч производственных и инжиниринговых компаний и более трехсот экспертов и специалистов разного профиля.