Активное стремление к комфорту

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский провел заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в регионе.

Участвовали главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Волошин, руководитель краевого Департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин, исполняющий обязанности руководителя ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Александр Тарарин, представители Законодательного Собрания и администраций муниципальных образований.

— Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является одним из ключевых направлений на Кубани и в России,— подчеркнул Анатолий Вороновский, обращаясь к участникам заседания. — Перед региональной и муниципальной властями поставлены конкретные сроки, которые подразумевают их своевременное и безупречное выполнение. Нам предоставлена уникальная возможность за счет государственных средств сделать комфортную городскую среду для жителей Краснодарского края, поэтому напоминаю об ответственности за полное и своевременное использование имеющегося потенциала.

В минувшем году на благоустройство дворовых и общественных территорий было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей, из них 622 миллиона — из краевого бюджета. На обустройство городских парков было направлено 35,8 миллиона рублей, в том числе 12,7 миллиона — из бюджета Краснодарского края. В 22 муниципальных образованиях благоустроено 182 дворовые, 42 общественные территории и четыре парка.

В свою очередь министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин уточнил, что наш регион уже второй год участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и если в прошлом году в нем участвовали 22 муниципальных образования, то в этом — уже сорок три.

Сумма средств составляет 1 миллиард 495 миллиона рублей. Из федерального бюджета — 1 миллиард 12 миллионов, из краевого — 320 миллионов рублей, средства местных бюджетов — 161 миллион.

— На обустройство мест массового отдыха населения, а это городские парки, предусмотрено 27 миллионов рублей, из которых средства из федерального бюджета составляют 194 миллиона, из краевого — 6,1 миллиона, из местных бюджетов — 1,4 миллиона,— привел цифры Александр Волошин. — Осуществлен отбор муниципальных образований на получение субсидий, планируется благоустроить сорок дворовых территорий. Сорок девять общественных территорий и два городских парка.

Министр заметил, что не все муниципальные образования получили заключение на свои проекты от Крайгосэкспертизы, хотя на прохождение процедуры было достаточно времени. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы получить заключения в самые кратчайшие сроки.

Что касается результатов проверки достоверности проектно-сметной документации, то сложилась экономия средств краевого бюджета.

— Экономия по некоторым муниципальным образованиям небольшая, но тем не менее мы должны понимать: будем перераспределять эти деньги или же оставлять в муниципалитетах, где есть проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу. Поэтому прорабатываются механизмы эффективного использования финансовых средств,— сказал министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин.

Он напомнил о том, что обязательно должны быть ответственные лица, которые сопровождают реализацию проекта в муниципалитетах. Словом, призванные обеспечивать контроль. Но не во всех муниципальных образованиях это наблюдается.

Кроме этого на заседании межведомственной комиссии было озвучено, что органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки провести работу, направленную на отбор подрядных организаций для выполнения запланированных работ по благоустройству, и заключить с ними контракты.

Завершая заседание, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский сказал:

— Приоритетный проект рассчитан на пять лет. В этом году будет благоустроена 91 общественная территория. Средства получены — в настоящий момент проходит процедура торгов. Все те недочеты, которые еще есть в муниципальных образованиях и озвучены на заседании, необходимо срочно устранить. Задача поставлена: успешно реализовать национальный проект, сделав жизнь жителей края комфортнее. И ее надо выполнять.

Михаил МУСАЕВ