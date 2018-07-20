Важная служба во всех отношениях

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края организует деятельность ветеринарной службы региона по предупреждению болезней, осуществляет контроль за выпуском безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, обеспечивает защиту населения от болезней, общих для человека и животноводства. О деятельности госветуправления — в интервью с его руководителем Романом Кривоносом.

— Кто осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор? Сколько инспекторов и в каких муниципалитетах?

— Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края.

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется 80 государственными ветеринарными инспекторами, работающими в тринадцати отделах госветинспекции, территориально расположенных в городах и районах края.

— Какова эпизоотическая ситуация в Краснодарском крае в настоящее время?

— На сегодняшний день, что касается карантинных и особо опасных заболеваний, на территории Краснодарского края зарегистрированы: бруцеллез, лейкоз крупного рогатого скота и бешенство плотоядных.

— Какими мерами обеспечивается стабильность эпизоотической обстановки по особо опасным и карантинным болезням животных?

Чтобы поддерживать эпизоотическую стабильность региона, сотрудниками госветслужбы Краснодарского края на постоянной основе ведется масштабная профилактическая работа, направленная на недопущение возникновения заболеваний и обеспечение максимального охвата вакцинацией восприимчивого поголовья.

За шесть месяцев 2018 года выполнено 1275,8 тыс. головообработок сельскохозяйственных животных против сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, бруцеллеза.

По состоянию на 13 июля 2018 года вакцинировано 588,8 тыс. голов крупного рогатого скота против нодулярного дерматита, 902,3 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота против ящура, 4749,6 тыс. голов птицы против высокопатогенного гриппа.

Профилактические вакцинации выполняются путем подворных обходов или в специально отведенных местах. Как правило, массовые обработки животных проводятся весной и осенью.

— Расскажите о выявлении и пресечении нарушений ветеринарного законодательства.

— Госветинспекторами проводится работа по проведению проверок предприятий и личных подсобных хозяйств граждан, по выявлению и пресечению нарушений ветеринарного законодательства при несанкционированной торговле подконтрольными госветслужбе товарами на ярмарках, рынках и в других местах торговли, совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществляется работа на контрольных постах, в составе мобильных групп, принимаются меры по ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных, а также меры по выявлению и пресечению нарушений при обороте биологических отходов.

— Какова эпизоотическая ситуация по бруцеллезу на территории Краснодарского края? Где и какие пункты были оздоровлены?

— С начала 2018 года в крае зарегистрировано 14 неблагополучных пунктов по бруцеллезу в Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах. По состоянию на 17 июля 2018 года всего в крае остается двадцать неблагополучных пунктов (с учетом переходящих). С текущего года было оздоровлено пятнадцать неблагополучных пунктов. Это личные подсобные хозяйства в Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах. Работа в каждом направлении продолжается.

— Какова основная причина возникновения бруцеллеза?

— Основными причинами возникновения бруцеллеза является несанкционированный ввоз животных из-за пределов края, подмена животных, совместный выпас на пастбище больных бруцеллезом животных со здоровым поголовьем, использование быков для естественного осеменения коров и телок, а также низкая культура ведения животноводства в ЛПХ.

— Расскажите о мероприятиях по недопущению возникновения болезней животных.

— Как говорилось ранее, сотрудниками госветслужбы края проводится объемная работа по диагностическим исследованиям и профилактическим вакцинациям.

На территории края принят и действует ряд комплексных планов мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний, общих для животных и человека.

Кроме этого на территории края функционируют круглосуточные контрольные посты, расположенные на автомобильных дорогах, ведущих к внешним границам Краснодарского края. За период с 1 января по 22 июня 2018 года досмотрено 15269 единиц автотранспорта, осуществлявшего перевозку подконтрольных госветнадзору грузов, выявлено 72 нарушения. Задержано 5704 головы сельскохозяйственных животных и птицы, 95231 килограмм сельскохозяйственной продукции.

Госветинспекторами осуществлено 977 выездов по пресечению несанкционированной торговли продукцией животного происхождения, по результатам проведенной работы наложено 348 штрафов на общую сумму 186 тыс. рублей.

Также в крае осуществляют работу 72 мобильные группы, сформированные из сотрудников отделов государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля госветуправления и сотрудников полиции отделов ГИБДД городов и районов Краснодарского края. За период с 9 января по 22 июня 2018 года проведено 3174 выезда, досмотрено 48269 автотранспортных средств, выявлено 153 факта нарушений требований ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольных госветнадзору грузов.

— Выявляются ли факты реализации продукции животного происхождения с ветеринарными нарушениями?

— В первом полугодии 2018 года в рамках Федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» госветуправлением края проведено 214 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нарушения ветеринарного законодательства были выявлены по результатам проведения 102 проверок. По фактам выявленных нарушений возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, вынесено 141 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1 млн 946 тыс. рублей, из них 1322 тыс. рублей — на юридических лиц, 274 тыс. рублей — на должностных лиц, 350 тыс. рублей — на индивидуальных предпринимателей. По результатам проверок выдано девяносто предписаний.

Из оборота изъято 29,9 тонны подконтрольных товаров, в отношении которых владельцы не смогли подтвердить их безопасность в ветеринарном отношении, из которых 6,2 тонны в дальнейшем было уничтожено.

— Расскажите о проводимой работе по пресечению незаконных перевозок животных, птицы и сырья. Каковы штрафные санкции?

— В соответствии с распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края в муниципальных образованиях организована работа круглосуточных контрольных постов на федеральных и краевых автодорогах, ведущих к внешним границам Краснодарского края.

Всего на территории края функционирует 15 постов в 12 муниципальных образованиях. госветслужбой края отработан механизм взаимодействия с администрациями муниципальных образований, с органами полиции и казачеством.

За время работы контрольных постов, расположенных на автодорогах, ведущих к административной границе Краснодарского края, в 2018 году специалистами госветслужбы края было досмотрено более 15,2 тыс. автотранспортных средств, перевозивших животных и подконтрольную госветнадзору продукцию. Пресечено 72 факта перевозки подконтрольных госветнадзору грузов без ветеринарных сопроводительных документов, не допущена незаконная перевозка 5704 голов сельскохозяйственных животных и птицы, а также 95,2 тонны подконтрольной продукции.

За нарушение правил перевозки предусмотрена административная ответственность статьей 10.8. «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Под продуктами животноводства настоящей статьи следует понимать товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза.

— Какие нарушения допускают владельцы ЛПХ?

— Основные нарушения требований ветеринарного законодательства, допускаемые владельцами личных подсобных хозяйств, следующие: животные и птица не зарегистрированы в госветслужбе, не имеют идентификационных номеров; животные не подвергнуты диагностическим исследованиям и профилактическим обработкам согласно плану противоэпизоотических мероприятий.

— Расскажите о профилактике бешенства животных.

— Известно, что многие владельцы домашних животных для проведения профилактических вакцинаций обращаются в коммерческие ветеринарные клиники. Тем не менее эти мероприятия включаются в ежегодные планы ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по каждому муниципальному образованию Краснодарского края.

Более того, частнопрактикующим ветеринарным врачам предоставляется государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Краснодарского края информация о вакцинации тех или иных животных.

За шесть месяцев 2018 года государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Краснодарского края вакцинировано против бешенства плотоядных 217 тыс. собак и 96 тыс. кошек.

— Какие проводятся мероприятия по пресечению несанкционированной торговли? Какие муниципалитеты являются наиболее проблемными?

— На постоянной основе отделами госветинспекции проводится работа по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения живых животных, продукции и сырья и неправомерной реализации этих товаров.

За шесть месяцев 2018 года специалистами госветуправления осуществлено 977 выездов по пресечению несанкционированной торговли продукцией животного происхождения, выявлено 344 нарушения, составлено 396 административных материалов, по результатам рассмотрения наложено штрафов на сумму 186 тысяч рублей. Из незаконной реализации изъята 1,07 тонны подконтрольной госветнадзору продукции.

— Каковы актуальные ветеринарные аспекты при лечении болезней непродуктивных домашних животных? Каковы последние достижения в области диагностики, лечения и профилактики болезней?

— Рассмотрим данный вопрос на примере Краснодара. Согласно анализу журнала регистрации больных животных, за 2017 год в структурные подразделения лечебного направления ГБУ «Ветуправление города Краснодара» обратилось по вопросам лечения инфекционных и инвазионных заболеваний порядка четырех тысяч владельцев домашних питомцев, что составляет 5 процентов от общего амбулаторного приема.

Наиболее часто специалисты лечебниц сталкиваются с лечением следующих заболеваний:

— пироплазмоз — 1399 амбулаторных приемов (35 процента от количества зарегистрированных инфекционных и инвазионных заболеваний);

— инфекционные заболевания невыясненной этиологии — 1100 амбулаторных приемов (27,5 процента);

— калицивирусная инфекция кошек — 533 амбулаторных приема (13 процентов);

— парвовирусный энтерит — 292 амбулаторных приема (7,3 процента);

— панлейкопения кошек — 210 амбулаторных приемов (5,25 процента).

В большинстве случаев клиническая картина заболевания дополнительно осложняется еще секундарной инфекцией, что также значительно влияет на диагностику.

Для решения проблемы дифференциальной диагностики инфекционных и части инвазионных заболеваний ГБУ «Ветуправление города Краснодара» в январе 2018 года приобрело экспресс-тесты, основанные на принципе ИФА, в том числе на дирофиляриоз, парвовирусный энтерит, чуму, коронавирусную инфекцию кошек и другие заболевания.

Для лечения заболеваний большое значение имеет вакцинопрофилактика заболеваний. В 2017 году вакцинировано:

— против чумы собак — 5714 голов (частными клиниками — 15503 головы);

— парвовирусного энтерита собак — 5755 гол (частными клиниками — 15420 голов);

— панлейкопении кошек — 2868 голов кошек (частными клиниками — 11272 головы);

— калицивирусной инфекции кошек — 2884 головы (частными клиниками — 11685 голов).

Таким образом, фактически четверть всей вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний непродуктивных животных осуществляется лечебницами ГБУ «Ветуправление города Краснодара».

Касательно диагностики и лечения незаразных болезней непродуктивных животных значительная их масса приходится на болезни органов дыхания, пищеварения, обмена веществ (мочекаменная болезнь у кошек), опухоли различной этиологии и травмы.

Особые вопросы в большинстве случае вызывает качественная диагностика незаразных заболеваний, так как зачастую при терапевтическом подходе видны только симптомы, а не причины заболевания, помимо этого возросло количество комплексных (включающих несколько систем и органов) заболеваний, что затрудняет подбор препаратов и тактики лечения.

Все эти обстоятельства требуют глубокой диагностики и широкого спектра инструментальных и лабораторных исследований, что в свою очередь уже недоступно владельцу животного, так как указанные исследования имеют значительную стоимость.

В настоящее время существует потребность наличия комплекса экспресс-диагностики на рабочем месте, такой как подтитровка на антибиотики, проверка уровня гормонов. По опухолевой терапии в настоящее время в Краснодаре нет исследования крови на онкомаркеры.

В части лечения отсутствует комплекс препаратов для ветеринарного применения, в частности нет аналогов преднизолона, адреналина, кофеина, атропина, эуфиллина, да даже перекись выпускается только для медицинского применения. В части лечения опухолей нет выбора препаратов для химиотерапии, не применяются методы лучевой терапии.

Во всех лечебницах оборудованы операционные, как минимум один специалист лечебницы проводит сложные оперативные вмешательства, практически все специалисты имеют навыки простых операций.

Активно проводятся операции по остеосинтезу специалистами ГСББЖ «Краснодарская», в стадии освоения остеосинтез УВЛ «Центральная», УВЛ «Старокорсунская», УВЛ «Московская».

Ежемесячно проводится шесть хирургических операций, за 2017 год проведено 728 сложных операций. Из них остеосинтез составляет 10 процентов от общего количества сложных операций.

В настоящее время в трех лечебницах из шести проводится клинический анализ и биохимический анализ крови, УЗИ-диагностика.

В ГСББЖ «Краснодарская» функционирует первый сертифицированный ветеринарный рентген-кабинет.

В планах расширение ассортимента оказываемых услуг, в том числе специализация УВЛ «Калининская» по кардиологии.

Запланировано расширение услуг по ГСББЖ «Краснодарская» путем приобретения эндоскопа, а это новый вид исследований и оперативного вмешательства. Запланировано приобретение оборудования для дентальной пластики и стоматологии.

Значительные ресурсы в настоящее время направлены на получение обратной связи от посетителей клиники, проводится мониторинг отзывов о работающих ветеринарных врачах, анкетирование владельцев животных, осуществляется набор ветеринарных врачей в резерв кадров, проводится работа с учебными заведениями. Проводится популяризация и рекламная кампания деятельности клиники в сети Интернет.

Исходя из опыта лечения заболеваний животных, а также для унификации применяемых препаратов в настоящее время разрабатываются протоколы лечения.

Разработаны планы профессионального роста ветеринарных врачей лечебниц, в которых запланирована специализация по различным направлениям.

— Какова цель перехода к обязательной электронной ветеринарной сертификации?

Основная цель перехода к обязательной электронной ветеринарной сертификации — это возможность осуществлять учет ввозимых и вывозимых грузов, что обеспечит прослеживаемость грузов при их производстве и перемещении по территории страны. У владельцев потенциально опасной продукции животного происхождения, у производителей контрафактной (фальсифицированной) продукции не будет возможности осуществлять нелегальный оборот опасной и некачественной продукции, что приведет к снижению уровня фальсификата на прилавках.

— Расскажите о совместной работе госветуправления с полицией и казачеством.

— Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края было заключено соглашение о сотрудничестве с Кубанским войсковым казачьим обществом от 23.03.2018.

Задачами соглашения являются:

— повышение эффективности мероприятий по противодействию незаконному обороту продукции животного происхождения и перемещению сельскохозяйственных животных на территории Краснодарского края;

— обмен информацией по вопросам, входящим в компетенцию сторон и представляющим взаимный интерес с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Госветуправлением были проведены рабочие встречи с представителями Кубанского войскового казачьего общества, определен порядок взаимодействия при установлении нарушений требований ветеринарного законодательства представителями территориальных отделений Кубанского войскового казачьего общества.

Беседовал Михаил МИШИН