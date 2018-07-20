Хорошие показатели

Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов подвел итоги работы промышленных предприятий региона за первое полугодие текущего года.

По его словам, промышленные предприятия региона стабильно наращивают объемы производства. Высокие показатели за данный период обеспечили организации, специализирующиеся на выпуске строительных материалов — более 28,2 миллиарда рублей, химической продукции — 17,9 миллиарда рублей, металлургической продукции — 14,1 миллиарда рублей, машин и оборудования — 11,7 миллиарда рублей, готовых металлических изделий — 11,1 миллиарда рублей, а также резиновых и пластмассовых изделий — 9,6 миллиарда рублей. Кроме того, наблюдается рост у производителей бумаги и бумажных изделий — на 21,5 процента. Также на 21,9 процента увеличился выпуск мебели.

Наибольшие темпы роста производства за полугодие показали ведущие предприятия города Армавира: «Домостроитель», «Кубаньжелдормаш», «АЭМЗ», «81 БТРЗ», а также промпредприятия Новороссийска, Тимашевского, Гулькевичского, Темрюкского и Кавказского районов. Индекс промышленного производства по итогам первых шести месяцев текущего года составил 102,4 процента к аналогичному периоду 2017 года.

В краевой бюджет от промышленных предприятий за первые шесть месяцев поступило 4,7 миллиарда рублей налогов, сообщили в департаменте.