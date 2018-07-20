Почта — хорошее начало карьеры...

Несмотря на принципы гендерного равенства, действующие в нашем обществе, всё еще остались профессии, в которых количество женщин численно преобладает над представителями сильного пола.

Возьмем для примера работников почтамтов. Кому-то видеть мужчин на почте как-то непривычно, так как образ почтальона у большинства людей свойственно ассоциировать с представительницами прекрасного пола. Хотя, если вдуматься, разве это женская работа — таскать сумки с корреспонденцией, причем в любую погоду? А переносить посылки, вес которых зачастую достигает двадцати килограммов,— это тоже «полезно» для здоровья? Конечно, эти вопросы риторические...

Постепенно ситуация меняется: работать на почту всё чаще приходят как выпускники учебных заведений, так и зрелые мужчины. Кроме того, женский коллектив пополняют и призывники, которые вместо обязательной военной службы выбрали альтернативную. Работая операторами связи, почтальонами, они тоже защищают Отечество, но только мирным путем — и, как правило, их работой на почтамте довольны. Более того, некоторые из новобранцев, освоив новую профессию, по окончании альтернативной службы продолжают работать здесь же, строя карьеру на Почте России.

Нужно отметить, что здесь у ребят много преимуществ, потому что трудятся они как обычные гражданские служащие. Молодых людей обучают особенностям их новых профессий: правилам почтовой связи, навыкам сортировки корреспонденции и печатной прессы, схеме прохождения маршрута доставки…

— Как любому работнику отделения нашего почтамта,— делится двадцатилетний почтальон ОПС 350040, теперь уже бывший «альтернативщик» Павел Пустовойтенко из Тихорецка,— мне предоставляется ученический и трудовой отпуска, идет трудовой стаж, оплачивается больничный лист, но главное — при сменном графике у меня остается свободное время, чтобы заняться самообразованием.

Павел заочно учится в одном из кубанских вузов — хочет стать тренером по футболу, поэтому после работы ежедневно спешит на тренировки. Свои годы альтернативной службы он вовсе не считает пропавшими. Благодаря профессиональной помощи коллег он приобрел здесь не только хороший жизненный опыт, но и необходимые знания, которые, несомненно, пригодятся ему и в будущем. По окончании альтернативной службы он продолжил трудиться в своем коллективе, во всяком случае, пока не получит диплом вуза. Родители одобрили его выбор.

Вместе с ним в почтовом отделении трудятся и другие его одногодки, которые устроились на работу по собственному желанию: Евгений Ильин (оператор связи первого класса) и Георгий Семенов (почтальон). К слову, Евгений, будучи студентом, тоже грызет гранит науки, поэтому в такой работе у него свои плюсы: зарплата, удобный график работы, который совмещается с обучением. Так что до получения высшего образования он не планирует смену работы.

— В нашем ОПС 350040 ребята периодически проходят альтернативную службу,— рассказывает начальник отделения Юлия Новикова. — Ребята сообразительные, моментально всё схватывают, очень быстро обучаются. Поблажек мы им не делаем: молодежь работает наравне с другими, так что помощь от ребят здесь реальная, ведь у нас же в основном трудятся женщины, а на почте много и тяжелой работы. Так что мы всегда рады молодым людям, приходящим к нам на работу.

Одним словом, для молодых людей это хороший старт не только для начала своей трудовой биографии, но и для построения будущей карьеры! Ведь в процессе своей деятельности молодой персонал повышает квалификацию, осваивает новые технологии, принимает участие в конкурсах профессионального мастерства.

Кроме того, учитывая структурные изменения, у молодых специалистов появляются возможности и для карьерного роста. Всё зависит от инициативы и стремления к росту самого человека. Уже есть и достойные примеры. К примеру, неплохо зарекомендовал себя в работе 24-летний выпускник экономического факультета КубГУ Марк Полищук. В качестве «альтернативщика» он достаточно уверенно освоил профессию почтальона и оператора связи, после чего ему предложили возглавить Краснодарское отделение почтовой связи (ОПС) 350035. С января текущего года Марк Эдуардович неплохо справляется и со своими новыми обязанностями, несмотря на то, что у каждой должности имеются свои нюансы…

Сегодня представители сильной половины человечества трудятся как в отделениях Краснодарского почтамта (130 мужчин, из которых 36 «альтернативщиков»), так и по краю. К примеру, на Новороссийском почтамте трудятся уже 56 мужчин (водители, операторы связи, почтальоны, начальники ОПС).

Кто знает, может в дружный коллектив Почты России захотят прийти и те, кто только-только начинает свою трудовую деятельность в своей жизни. В таком случае они не сделают ошибки: пожалуй, лучшего места для начала самостоятельной карьеры трудно найти!

Владимир МАЛЬЦЕВ