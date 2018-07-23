Под запретом — парк аттракционов

В курортном посёлке Архипо-Осиповка судебные приставы, в соответствии с решением суда, приостановили деятельность парка развлечений.

Причина – многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. По результатам прокурорской проверки в Геленджикский городской суд был направлен иск. Рассмотрев его, суд признал незаконным бездействие индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего парк, по соблюдению правил пожарной безопасности и постановил запретить эксплуатацию объекта до рассмотрения гражданского дела по существу.

Прибыв на место, судебные приставы официально уведомили руководство туристического объекта о возбуждении исполнительного производства, после чего опечатали парк аттракционов, расположенный в нежилом здании корабля площадью порядка тысячи квадратных метров.

Значимость исполнительных действий в рамках производств данной категории переоценить сложно. Несколько страшных трагедий последнего времени, связанных с пренебрежением правилами пожарной безопасности, прогремели по всей стране. Потому объектам, которые в жаркую летнюю погоду посещают сотни детей, уделяется особое внимание.

Следует отметить, что в настоящий момент в городе-курорте работают специально сформированные мобильные бригады судебных приставов. В их задачу входит оперативное исполнение решений суда, связанных с работой многочисленных организаций, предоставляющих услуги в самом Геленджике и курортных посёлках, входящих в состав городского поселения.

Важно не просто опечатать двери, но и проконтролировать полноту исполнения решения суда, не допустить самовольного возобновления эксплуатации объекта. Так что контроль со стороны судебных приставов жесткий. Практически ежедневно работники Службы проводят рейды по организациям, деятельность которых приостановлена ранее. Как известно, сила Закона — в его исполнении!