Коммунальный рейд принес высокий результат

Судебные приставы Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю провели рейд, направленный на взыскание задолженностей по оплате услуг ЖКХ. В рейде также принимали участие представители двух предприятий-взыскателей, а также администрации Новотитаровского сельского поселения.

В рамках исполнения требований документов представители закона посетили несколько домов, расположенных в станице Новотитаровской. Их владельцы накопили задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг довольно крупные суммы – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Характерно, что в разгар рабочего дня почти все должники оказались дома. Для двух неплательщиков визит приставов окончился составлением акта описи и ареста. В общей сложности в актах фигурировало имущество на сумму порядка 20 тысяч рублей.

Еще несколько должников изъявили желание погасить накопленные задолженности на месте. В результате, фактическим исполнением окончены 6 исполнительных производств.

Судебные приставы напоминают жителям региона о необходимости своевременной оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Рейды, направленные на взыскание задолженностей данной категории, проходят на регулярной основе на всей территории края и результативность их высока. Не стоит надеяться, что долги исчезнут сами собой. Электричество, водо- и газоснабжение и отопление, равно, как и хлеб в магазине, бесплатными не бывают.