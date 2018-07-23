В отношении бывших полицейских окончено проведение служебной проверки

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено проведение служебной проверки в отношении двух сотрудников ОМВД России по Кавказскому району. Поводом для проведения проверки послужило возбуждение уголовного дела СУ СК России по Краснодарскому краю.

Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Также в отношении них будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю