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В отношении бывших полицейских окончено проведение служебной проверки

Понедельник, 23 июля 2018 08:54
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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено проведение служебной проверки в отношении двух сотрудников ОМВД России по Кавказскому району. Поводом для проведения проверки послужило возбуждение уголовного дела СУ СК России по Краснодарскому краю.

Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Также в отношении них будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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