В Краснодаре открывается выставка о добровольных пожарных

В Краснодаре открывается интерактивная выставка, на которой можно будет увидеть фотографии и фильмы о работе добровольных лесных пожарных в разных уголках страны, побывать на пожаре с помощью виртуальной реальности (VR) и даже посмотреть на пожар глазами маленького ежа. После Краснодара выставка отправится в Благовещенск, Улан-Удэ, Петербург и Москву.

Вход на выставку бесплатный. Наша задача — изменить пожароопасную ситуацию в стране. Помочь в этом может каждый, кто готов узнавать новое и применять знания на практике.

Первая всероссийская выставка создана силами добровольцев из разных регионов. Интерактивная часть экспозиции позволит окунуться в истории пожарных добровольцев, услышать звуки, прячущиеся за застывшими образами фотографий. С помощью очков виртуальной реальности каждый сможет побывать на торфяном пожаре и понять,что приходится пережить людям и животным.

Природа остается красивой, даже находясь на краю гибели. На выставке собраны уникальные кадры борьбы с огнём и последствий природных пожаров в 2010-2018 годах, в разных регионах России —Бурятии, Краснодарского и Приморского краёв, Центральной России, и Астраханской области. Представлены современные фотографии и короткометражные фильмы о пожарах и волонтёрах.

Посетители выставки получат ответы от специалистов на самые разные вопросы: от чего на самом деле загорается трава? Возможно ли потушить подземный пожар? Как один человек может предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации?

Добровольные лесные пожарные — это те, кто профессионально борется с огнём на природных территориях, работая в качестве волонтёров. Среди добровольцев встречаются люди разных профессий, объединенные общей идеей, которой они готовы посвящать своё свободное время.

Ликвидировать пожар можно, но предотвратить новые поджоги, чтобы избежать жертв и потери уникальных экосистем, не так просто. Поэтому добровольцы не ограничиваются работой на тушении, но и стремятся изменить сознание людей. Человек является причиной 90% пожаров на природных территориях — значит, пожары можно предотвратить, изменив поведение людей.

Выставка проходит в рамках всероссийской информационной кампании «Останови огонь». Это уникальный проект, объединяющий усилия государственных и общественных организаций для того, чтобы пожаров в нашей стране стало меньше. Кампания организована при поддержке Агентства стратегических инициатив. МЧС России, Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», Общество добровольных лесных пожарных и противопожарная программа Гринпис России обеспечивают необходимый уровень экспертизы, создают новые агитационные материалы. Российское движение школьников и Федеральный детский эколого-биологический центр обеспечивают методическую поддержку и распространение материалов в образовательных учреждениях. Мы уверены, что вместе сможем справиться с общей бедой!