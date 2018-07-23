Руководитель Краснодарского СОТ принял участие в заседании коллегии УТ МВД России по Южному федеральному округу

19 июля 2018 в управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу состоялось заседание коллегии по вопросу: «Подведение итогов оперативно-служебной деятельности Управления на транспорте МВД России по ЮФО за 1-ое полугодие 2018 года», где принял участие руководитель Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Владимир Ротов. Он выступил с докладом о результатах работы Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации за 1-ое полугодие 2018 года. Так, в 1-ом полугодии 2018 года Краснодарским СОТ Южного СУТ СК России по территории обслуживания УТ МВД России по ЮФО окончено производством 55 уголовных дел, из них 48 уголовных дел направлено в суд, 7 уголовных дел прекращено производством по различным основаниям.