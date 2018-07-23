В Армавире приставы обеспечили жильем 9-летнего ребенка

Работники Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поставили точку в затянувшемся семейном конфликте с дележом недвижимости.

К судебным приставам поступил исполнительный лист о вселении женщины и ее 9-летнего сына в жилое строение. Доступу взыскательницы туда препятствовал бывший муж. Причем, делал это, как сам неоднократно заявлял, из мести. Сам мужчина не проживал в указанном домостроении, поскольку является собственником другого жилья – комфортабельной квартиры в этом же городе.

Судебные приставы вызвали повесткой должника и вручили ему требование об исполнении решения суда в 5-дневный срок о вселении взыскательницы. Армавирцу разъяснили, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены такие меры, как наложение штрафа и вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Разговор с представителями Закона возымел действие. Должник тянул до последнего, но на пятый день все же передал судебным приставам ключи и документы на домовладение, а также сообщил о том, что освободил жилище от собственных вещей.

Позже выяснилось, что под собственными вещами мужчина подразумевал всю мебель. Однако бывшая жена должника рада и голым стенам. Длительная судебная тяжба с мстительным супругом подошла к концу и женщина с ребенком наконец-то обрели собственное жилье, распрощавшись со съемными углами, где приходилось ютиться в последнее время.

Сейчас мать-одиночка обустраивает самым необходимым одноэтажный домик с тремя жилыми комнатами. Следующий шаг – оформление отдельной комнаты для сына, который уже заранее радуется, что с сентября сможет учить уроки не на общей кухне, а за настоящим письменным столом, который ему обещала купить мама.