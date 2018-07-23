В Темрюкском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 35-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 6 мая 2018 года обвиняемый находился дома в поселке Красный Октябрь, где совместно с братом и знакомым распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между хозяином дома и гостем возник словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента, после чего ушел спать. Потерпевшему удалось выбежать на улицу, где его увидели местные жители и вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Между тем, в результате полученного ранения мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю