Активисты ОНФ просят ГИБДД оценить безопасность перекрестка в центре Краснодара

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае обратились жители микрорайона Фестивальный краевого центра с просьбой оказать содействие в установке светофора на одном из сложных перекрестков. Горожане обеспокоены частыми ДТП в Краснодаре на пересечении улиц Дальней и Гаражной.

По оценке экспертов ОНФ, на данном перекрестке, соединяющем потоки автотранспорта между Западным и Прикубанским округами административного центра, действительно высокая интенсивность движения. Водителям транспортных средств, двигающимся по улице Гаражной, при пересечении улицы Дальней необходимо совершить достаточно опасный маневр – пересечь проезжую часть, на которой организовано четырехполосное движение. Пересечение указанной улицы осложняется ограниченностью видимости ввиду искривления улицы Дальней как раз на пересечении с улицей Гаражной.

«Перекресток выполняет роль жизненно важной артерии микрорайона, но самое пристальное внимание к нему должен вызывать факт расположения вблизи детских образовательных учреждений: детского сада №122 и гимназии №54 города Краснодара, – отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Активисты ОНФ призывают УГИБДД по Краснодарскому краю подключиться к оценке организации безопасности движения на перекрестке и возможности установки регулирующего светофора».

Общественники подчеркнули, что соответствующее обращение в Госавтоинспекцию будет направлено региональным отделением ОНФ. Напомним, что по инициативе активистов Народного фронта в Краснодарском крае уже установлено 11 светофоров.