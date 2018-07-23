В Краснодарском крае, благодаря новому закону о следственном изоляторе, некоторых осужденных выпустят на свободу раньше

В УФСИН России по Краснодарскому краю более двух тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, в колониях-поселении и в воспитательной колонии выйдут на свободу раньше, в связи с уменьшением срока лишения свободы. Следует отметить, что цифра по количеству осужденных предварительная и еще будет корректироваться.

Несмотря на то, что приговоры в отношении этих осужденных вступили в законную силу, они будут пересматриваться судом.

По новому закону о СИЗО один день содержания под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в колонии общего режима, воспитательной колонии, и за два дня - в колонии-поселении.

На сегодняшний день в следственных изоляторах пенитенциарной системы края содержится более двух тысяч подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Новый закон выгоден тем, кто долгое время находился в СИЗО.

Напомним, 3 июля 2018 года в статью 72 Уголовного кодекса РФ, определяющую исчисление сроков наказаний осужденным, были внесены изменения. Закон имеет обратную силу. В связи с этим, многим осужденным ранее содержавшимся в следственном изоляторе, срок лишения свободы может быть сокращен.