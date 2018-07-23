Развивать туристическое и санаторно-курортное направления в Горячем Ключе будут при содействии коллег из Китая

В минувшие выходные глава города встретился с представителями крупных медицинских центров Поднебесной и подписал с ними соглашение о сотрудничестве.

В ходе обсуждения аспектов сотрудничества делегаты внесли и поддержали целый ряд конструктивных предложений. В частности, они очень заинтересовались темой строительства на нашей территории российско-китайского оздоровительного комплекса, который бы объединил в себе лучшие практики лечебных программ курорта и традиционной китайской медицины. Оздоровительный кластер планируется развивать не только в лечебном направлении – также прорабатывается вопрос о совместном развитии молодежных видов спорта, в частности, футбола. Очень перспективна технология строительства искусственных игровых полей, и коллеги из Шанхая готовы ею поделиться.

Есть также планы тесного взаимодействия и в более глобальном масштабе. Кубань, как житница и здравница, и Горячий Ключ, как территория здоровья привлекли внимание делегатов. В ближайших планах – проработать специальный 5-7-дневный туристический маршрут, который бы включал в себя главные достопримечательности Краснодарского края, в том числе и наш курорт, а также Республику Крым.

«Все перспективные предложения мы отразили в соглашении, которое, уверен, станет стратегическим планом нашего долгосрочного, взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества», - прокомментировал итоги встречи на своей странице в «Фейсбук» Иван Федоровский.