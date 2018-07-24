В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции за сбыт наркотических средств

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

По версии следствия, 16 марта 2018 года сотрудники полиции, находясь в салоне автомобиля в городе Краснодаре, незаконно сбыли местному жителю ранее приобретённое наркотическое средство массой 0,28 грамм.

Преступные действия сотрудников полиции были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет решен вопрос об их увольнении из ОВД, а также о мере дисциплинарной ответственности их руководителей.

В отношен подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.