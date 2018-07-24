Первый детский велопробег прошел на курорте в минувшие выходные

Субботний заезд объединил десятки участников различных возрастов. Небольшую, но живописную дистанцию по аллее Тысячи сосен в сопровождении экипажей ГИБДД участники велопробега преодолели в считаные минуты. Километровый маршрут завершился на Центральной городской площади, где спортсменов встретили увлекательной тематической викториной. Юные велосипедисты преодолевали разнообразные препятствия, выполняли упраждения, и отвечали на вопросы о безопасности дорожного движения.

По итогам соревнований самые активные ребята были награждены специальными детскими водительскими удостоверениями. А первый детский велопарад в Горячем Ключе, организованный молодежным отделом совместно с ГИБДД Горячего Ключа в рамках краевой кампании «Марафон детской дорожной безопасности», запомнился участникам и зрителем как яркое спортивное событие этого лета.