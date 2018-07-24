〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Первый детский велопробег прошел на курорте в минувшие выходные

Вторник, 24 июля 2018 09:30
Оцените материал
(0 голосов)

Субботний заезд объединил десятки участников различных возрастов. Небольшую, но живописную дистанцию по аллее Тысячи сосен в сопровождении экипажей ГИБДД участники велопробега преодолели в считаные минуты. Километровый маршрут завершился на Центральной городской площади, где спортсменов встретили увлекательной тематической викториной. Юные велосипедисты преодолевали разнообразные препятствия, выполняли упраждения, и отвечали на вопросы о безопасности дорожного движения.

По итогам соревнований самые активные ребята были награждены специальными детскими водительскими удостоверениями. А первый детский велопарад в Горячем Ключе, организованный молодежным отделом совместно с ГИБДД Горячего Ключа в рамках краевой кампании «Марафон детской дорожной безопасности», запомнился участникам и зрителем как яркое спортивное событие этого лета.

Прочитано 24 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции за сбыт наркотических средств В первую «Горячеключевскую кругосветку» отправилась молодежь курорта »
Наверх