В первую «Горячеключевскую кругосветку» отправилась молодежь курорта

В течение 9 дней ребята преодолеют пешком и на велосипедах почти 200 километров. Организованный молодежным отделом поход собрал более 30 участников в возрасте от 14 до 29 лет. Большая часть пути проляжет по горной и пересеченной местности, поэтому главное требование, которое предъявляли к начинающим туристам – опыт участия в категорийных походах.

В пешеходную «кругосветку» с Шапошниковых полян ребята отправились уже сегодня. Их 113-километровый маршрут проляжет по живописнейшим местам муниципалитета. Туристы посетят Мальцев водопад и Богатырские пещеры, Орлову щель и Аюкские водопады, заберутся на хребет Хазарова и посетят памятники защитникам Кавказа на горе Фонарь. Домой группа вернется 31 июля.

А с завтрашнего дня их коллеги дадут старт велопробегу. Из Горячего Ключа спортсмены поедут в сторону урочища Березки, заберутся на хребет Пшаф, а оттуда спустятся в Пятигорку, Мирный, проедут село Хребтовое, через Орлову щель доберутся до с. Фанагорийского и Поднавислы и далее – на гору Кочканова, в долину реки Хатыпс и до Безымянного сельского округа. В общей сложности до 1 августа велосипедистам предстоит преодолеть непростую дистанцию длиной 85 километров.

Данные пешеходный и веломаршруты были разработаны в Горячем Ключе еще весной этого года. Апробацию решили провести в период летних каникул. Однако это – лишь первый этап. Если маршруты на практике положительно оценят участники походов, осенью планируется провести второй этап «Горячеключевской кругосветки». Это позволит претендовать на официальное утверждение разработанных туристических маршрутов. Еще одна цель, которую преследуют организаторы – разработать путеводитель по достопримечательностям окрестностей муниципалитета, который бы содержал подробное описание значимых объектов показа.