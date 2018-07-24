Кубанские чиновники продолжают скрывать свои доходы

Чиновники Кубани скрыли доходы в 29 млн рублей и земли на 200 га. Об этом заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

По его словам, в I полугодии 2018 года установлены факты сокрытия более 190 должностными лицами доходов в размере 29 млн рублей, 76 земельных участков площадью 200 га, 31 объекта жилого и нежилого назначения, 17 транспортных средств, финансовых обязательств на 23 млн рублей, а также долей участия в 14 организациях. Также инициирован контроль за расходами двух чиновников, которые на незаконные доходы приобрели квартиры на общую сумму 9 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году выявлено 4,8 тыс. коррупционных нарушений, 990 должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Возбуждены уголовные дела в отношение 40 коррупционеров и возмещено 17 млн рублей.

Как РБК Краснодар сообщал ранее, средний размер взяток, полученных должностными лицами различного уровня, в Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года составил 311 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 24,3%.

Всего в регионе за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 589 коррупционных преступлений, в том числе по фактам взяточничества — 201, мошенничеств — 236, различного рода злоупотреблений по службе — 18, присвоений вверенного имущества — 65. Кроме того, пресечено 33 противоправных посягательства, совершенных спецсубъектами, 196 — в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Общий ущерб от совершенных коррупционных преступлений составит 371 млн рублей.