За аудиозапись в соцсети арестовали жителя Сочи

Суд постановил заключить под стражу 23-летнего жителя Сочи за размещение им в соцсети запрещенной аудиозаписи, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, молодой человек опубликовал аудиофайл, пропагандирующий превосходство одной расы над другой, на своей странице в социальной сети.

Дело было возбуждено по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), суд принял решение арестовать пользователя социальной сети на 15 суток, запись со своей страницы житель Сочи удалил самостоятельно, сообщила 23 июля прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Отметим, что ему назначено максимальное наказание по указанной статье.