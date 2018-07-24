Краснодарские ливневки заставили мэра заговорить

По словам Евгения Первышова, собственная городская служба необходима, чтобы круглогодично проводить очистку системы ливневой канализации, а в случае залповых ливней, как в этом году, приступать к немедленной ликвидации подтоплений. В настоящий момент эти работы выполняют подрядные организации, а в договоре с ними прописан ограниченный объём работ.

«Проблемы в Краснодаре с состоянием ливневой канализации серьезные. Все чаще, исходя из статистики, происходят залповые ливни. И ливневку нужно постоянно содержать в порядке – промывать, прочищать. Наличие собственной службы не только позволит круглогодично проводить все работы, но и сэкономит бюджетные средства. Тем более, что спецтехнику можно взять с отсрочкой платежей на несколько лет в лизинг», — сказал Первышов

На сегодняшний день практически весь объем работ по договорам с подрядными организациями на 2018 год уже исчерпан, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.