Подозреваются в сбыте наркотиков

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте. Преступные действия сотрудников полиции по сбыту наркотических средств были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

По версии следствия, в марте этого года сотрудники полиции незаконно сбыли в Краснодаре местному жителю ранее приобретённое наркотическое средство массой 0,28 грамм.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.