Геленджикское кафе закрыло свои двери

В городе-курорте Геленджике у судебных приставов «горячий» сезон. Разгар лета – это время отпусков, когда на Черноморское побережье устремляются потоки туристов со всей огромной Российской Федерации. Их комфортный отдых, впрочем, как и спокойная жизнь основного населения города, во многом зависит от судебных приставов.

Особое внимание работниками Службы уделяется исполнительным производствам неимущественного характера, в том числе, связанным с обеспечением безопасности предоставляемых услуг.

Очередной случай – приостановление деятельности кафе «От заката до рассвета», расположенного на улице им. Тургенева города-курорта. Проведенная представителями Роспотребнадзора проверка выявила целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении кулинарной продукции собственного производства.

Рассмотрев составленный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), Геленджикский городской суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 90 суток.

Постановление суда было направлено в Службу судебных приставов. Работники Службы сработали оперативно. Выявленные в кафе нарушения касались обработки продуктов питания, что в условиях жаркого кубанского лета приобретает особую актуальность. Ни для кого не секрет, насколько возрастает риск пищевых отравлений в жаркую погоду.

Судебные приставы опечатали не только двери заведения, но и оборудование, используемое для приготовления пищи. Теперь у владельцев кафе есть 90 дней на устранение выявленных недостатков. Впрочем, если это произойдет раньше, они в праве обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности заведения. С учетом нынешнего высокого сезона такой вариант развития событий более чем вероятен.