В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю набирает обороты уборочная кампания

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края сельскохозяйственная деятельность является одним из приоритетных направлений, развитие которого позволяет сэкономить бюджетные средства (за счет создания замкнутого цикла производства от выращивания до переработки сельскохозяйственной продукции), обеспечить полноценное питание осужденных и их трудовую занятость.

Ежегодно посевные площади учреждений УФСИН засеиваются зерновыми, кормовыми и техническими культурами: озимой пшеницей и ячменем, кукурузой, подсолнечником, соей и овощами. Получаемый урожай перерабатывается на собственном оборудовании и, в том числе реализуется сторонним потребителям.

В 2018 году задействовано около тысячи гектаров посевных площадей. На полях, принадлежащих ИК-2, ИК-3, ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю, уже закончили уборку озимого ячменя.

Большую часть собранного урожая 2018 года планируется переработать на собственных перерабатывающих участках. В исправительных колониях произведут муку, крупы и подсолнечное масло, которые поставят на стол осужденным, а также заготовят комбикорма и сено для своих животноводческих хозяйств.

В предстоящих сельскохозяйственных работах и переработке урожая планируется трудоустроить более ста осужденных, отбывающих наказание в колониях.