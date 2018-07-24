Госдума приняла закон о повышении НДС

Правительственную инициативу, как и повышение пенсионного возраста, поддержала лишь фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.

Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. — 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Дополнительные деньги правительству нужны на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина — увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Повышение НДС разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 г. в диапазоне 4−4,5%, признавало финансовое ведомство.