Вадим Бугаенко: «Следователь не имеет права на равнодушие»

Сегодня День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Замечено: какой бы позитивный повод ни был для встречи с главным следователем Кубани, разговор непременно сойдет на неудобные вопросы. Этот разговор вышел таким же, с единственным исключением: Вадим Бугаенко сам поднял острые темы.

Тайно — не значит закрыто

— Вадим Олегович, мы беседуем накануне вашего профессионального праздника.

— Это общий праздник для всех сотрудников следствия. Хотя у нас есть и собственный праздник, когда был образован Следственный комитет Российской Федерации,— 15 января. Пользуясь случаем, поздравляю коллег и желаю профессиональных успехов. Но ведь вы же не только меня поздравить пришли.

— Да, вопросов много. Но давайте начнем…

— С Псебая. Правильно я понял?

— Абсолютно. Убийство в поселке Псебай «прославило» весь Краснодарский край, а его расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Участвуют ли кубанские следователи в раскрытии этого преступления?

— Да, наши следователи входят в состав следственной группы, которая занимается расследованием. Причиной же общественного резонанса, по моему мнению, стало то, что слабо сработала власть. Убийство многодетной матери с особой жестокостью — это трагедия. Но у нас, как и во всей стране, да и в мире, подобные преступления, к сожалению, не редкость. Более того, подозреваемые были задержаны, в отношении них идет расследование. Но тут информацию подхватили СМИ и блогеры. Растиражировали. Добавили в правду вымысла, чтобы поинтереснее было,— и в Интернете поднялась волна негодования.

— Не жалуете вы журналистов?

— Напротив, мы одна из самых открытых структур для прессы, что, кстати, отмечают и сами журналисты. Скажу больше: СМИ часто помогают нам. Например, при розыске пропавших граждан, особенно когда дело касается несовершеннолетних. Мы реагируем на все публикации, где есть повод для работы следователей. У нас много точек для сотрудничества. Однако в век тотальной открытости информации нередко бывают и обратные процессы.

Вспомните так называемое дело краснодарских людоедов, когда блогеры разнесли информацию, что счет их жертвам идет на сотни, а СМИ это подхватили.

Подобные вбросы происходят по нескольким причинам. Например, как реакция на шок. Или возможность поднять тиражи и увеличить количество подписчиков в социальных сетях. Но я знаю немало случаев, когда дезинформация проводится намеренно, чтобы оказать давление на следствие посредством создания общественного резонанса. Так бывает, когда в поле зрения следствия попадают люди, что называется, с возможностями: те самые «белые воротнички», воры в законе и так далее. Ангажированные СМИ и блогеры создают образ невинной жертвы из подозреваемого, а следствие выставляют в качестве темной силы. Неоднократно я беседовал с такими «имиджмейкерами», и они, не стесняясь, отвечали, что это только бизнес — «ничего личного», как говорится.

Воруют…

— Кстати, о «белых воротничках». Задержаний высокопоставленных чиновников за коррупцию стало гораздо больше, чем несколько лет назад. Стали больше воровать или чаще ловить?

— Просто идет работа. В первом полугодии 2018-го нами возбуждено более 290 уголовных дел коррупционной направленности. Находится в производстве 435 дел, окончено свыше двухсот.

Если говорить о превалирующих составах преступления, то это мошенничества — 63, получение и дача взятки — 62 и 61 соответственно, посредничества во взяточничестве — 27, коммерческие подкупы — 12 и служебные подлоги — 10.

Среди фигурантов уголовных дел, направленных в суд, а их 180 человек, по-прежнему представители МВД (35), Минюста (9), органов МСУ (9), Минобрнауки (7), ФССП (6), представители гос- и муниципальных предприятий (15), недолжностные лица (71).

— А как продвигается расследование по самым резонансным делам?

— На завершающей стадии находится уголовное дело в отношении следователя СЧ ГУВД ГУ МВД РФ по краю по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — два миллиона рублей. Обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

Также направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя детского лагеря «Смена» и депутата ЗСК Николая Иванюшкина по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в результате незаконных действий обвиняемого более двадцати земельных участков выбыло из федеральной собственности, а семь обременено объектами недвижимости, принадлежащими третьим лицам, что повлекло причинение материального ущерба РФ на сумму свыше 77 миллионов рублей.

Что касается общего возмещения ущерба при расследовании преступлений, то в этом полугодии государству возвращено свыше 728 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 202,5 миллиона рублей.

— Почему в таком случае коррупция продолжается?

— Вопрос из области вечных. Но это не значит, что с ней нельзя бороться. Главное — чтобы борьба не превратилась в «охоту на ведьм». Перегибы в этом вопросе недопустимы. И одно из главных средств от этой болезни — индивидуальный подход к каждому делу. Ни в коем случае нельзя допустить, что называется, конвейерной системы. Это неизбежно приведет к тому, что пострадают невиновные. И я не устаю об этом говорить нашим сотрудникам. Подписать документ — секундное дело. Но подпись следователя может сломать жизнь человека.

— Вы много раз говорили, что не являетесь сторонником заключения подозреваемых под стражу. Почему?

— Из СИЗО никто лучше и здоровее не выходил. Конечно, когда речь идет о тяжком преступлении против личности или подозреваемый может скрыться либо повлиять на следствие, решение однозначное. Но зачем помещать в следственный изолятор человека, который подозревается в экономических преступлениях? Чтобы следователю было удобнее с ним работать? Я не приемлю такие методы. Сломать легко — сделать прежним невозможно.

— Уклонение от уплаты налогов тоже расследует СК РФ. К подозреваемым в подобных преступлениях придерживаетесь такого же либерального подхода?

— Не либерального, а разумного. Зачем сажать в камеру человека, который не опасен для общества и не скроется?

За шесть месяцев этого года нами возбуждено 86 уголовных дел о налоговых преступлениях. В производстве же находилось 120 уголовных дел — окончено шестьдесят. Сумма возмещенного ущерба превысила 471 миллион рублей. Наложен арест на имущество на 68 миллионов 108 тысяч рублей.

В качестве примера. В начале года в Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Филиала АО «Груп Сервичий Петролиере С.А.», который уклонился от уплаты НДС более чем на 141 миллион рублей. Следователь добился того, что мужчина погасил образовавшуюся перед государством задолженность, выплатив с учетом пеней и штрафов свыше 165 миллионов рублей.

В Краснодаре директор ЗАО «КМУС-2» после возбуждения в отношении него уголовного дела также перевел в налоговую инспекцию более 190 миллионов рублей.

Вот это я считаю показателем работы в данном направлении, а не количество людей, дожидающихся решения суда за решеткой.

Без срока давности

— Большое внимание сейчас уделяется раскрытию преступлений прошлых лет. Что можно рассказать об этом?

— К расследованию подобных дел подключаются помимо опытных следователей и криминалистов оперативные сотрудники полиции и консультанты-наставники. Все они подробно заслушиваются на совместных совещаниях, изучаются все случаи исчезновения граждан и обнаружения неопознанных трупов, назначается проведение молекулярно-генетических экспертиз. И такой метод дает результат: мы раскрываем преступления, совершенные 10—20 лет назад. Так, в ноябре 2001 года в Лазаревском районе Сочи было обнаружено тело семилетней девочки со следами насилия, в том числе сексуального. Установлено, что ребенок был задушен. В ходе расследования изучались и отрабатывалась различные версии. Но только в этом году новейшие технологии и методики позволили установить картину преступления. Для этого была задействованы сохранившиеся биологические образцы, принадлежавшие убитой. Проведенная в современных условиях генетическая экспертиза установила, что на образцах имелся генотип конкретного мужчины, которого на следующий день после обнаружения тела погибшей нашли самоповешенным в сарае его же дома. Заключение экспертизы в совокупности с другими добытыми доказательствами позволило спустя 16,5 года установить преступника.

— СК занимается раскрытием преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Помогают ли современные технологии повысить эффективность работы следователей?

— На каждое такое преступление в составе следственно-оперативной группы выезжает следователь-криминалист с передвижной лабораторией, которая оснащена необходимой кримтехникой и оборудованием. Среди них нелинейный локатор, источники экспертного света, ультрафиолетовые лампы, металлоискатели, магнитные подъемники, георадар, датчик радиоэлектронной обстановки и многое другое. Технически мы вооружены очень неплохо, и это дает свой эффект. По убийствам у нас раскрываемость 99 процентов, по изнасилованиям на данный момент — абсолютный показатель.

Кадровый вопрос

— Следователями за годы работы накоплен огромный опыт, но есть ли кому его передавать?

— Наверное, мы одна из немногих структур, где не знают, что такое кадровый голод. У нас в резерве сейчас находится более сотни юристов, которые хотят работать следователями. И я могу сказать, что молодежь у нас очень серьезная. Видно, что они хотят работать. Им интересно. В прошлом году по результатам всероссийского конкурса СК РФ первое место занял молодой следователь из Абинского районного отдела Константин Балабуюк. И таких примеров много. Смена есть, и меня это очень радует. Потому что, когда в 1996 году я пришел в следствие, была противоположная картина.

— А вы остались, чтобы стать генералом?

— Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что это возможно, рассмеялся. Я не ставил перед собой столь грандиозных задач. Надеялся годам к пятидесяти дослужиться до прокурора какого-нибудь района, а как максимум — родного Прикубанского округа Краснодара, где начинал обычным следователем. О генеральских звездах, конечно, не мечтал, а работал. Так и пришло. И когда меня иногда спрашивают, как я стал генералом, отвечаю честно: постепенно. Просто работай честно, учись и люби свое дело. И еще: не будь равнодушным. Следователь не имеет на это права.

Иван ПРЫТЫКА