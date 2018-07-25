Единые правила

В Краснодаре под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоялось совещание по вопросам исполнения поручений главы региона. В заседании приняли участие вице-губернаторы края, руководители профильных министерств, ведомств, городов и районов Кубани.

В разгар курортного сезона, уверен губернатор, в первую очередь необходимо уделять внимание благоустройству и чистоте пляжей, а также безопасности аттракционов.

— Для всех глав — не только курортных территорий — это поручение, не имеющее срока давности. Это должно быть вашей ежедневной работой,— отметил Вениамин Кондратьев. — Я поручал навести порядок на пляжах, убрать всё, что мешает проходу к морю. Однако, по его словам, проблема с взиманием платы за проезд к морю остается актуальной на некоторых курортных территориях, в частности на Бугазской и Ясенской косах.

По словам руководителя Приморско-Ахтарского района, на Ясенской косе в следующем году будет организовано место для отдыха, а въезд на косу полностью закроют. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин доложил, что регулярно проводятся проверки на Бугазской косе.

— Сегодня любое взимание денег за проезд к морю считается незаконным. На косу нельзя заезжать на автомобиле, но должны быть парковки. Будет выделен земельный участок площадью 2,2 га, на котором муниципалитет организует парковочные места,— уточнил Сергей Болдин.

Также шлагбаумы ограничивают доступ к морю в некоторых поселках Туапсинского района. Глава муниципалитета Анатолий Русин сообщил, что шлагбаумы стоят, они ограничивают проезд транспорта, но плата не берется. Вениамин Кондратьев подчеркнул, проблема в том, что до сих пор в каждом муниципальном образовании проблемы решаются в ручном режиме, а должен существовать единый подход.

— Необходимо разработать алгоритм проезда транспорта к морю. Правила должны быть едины: если стоит шлагбаум, препятствующий проезду, то он не должен открываться за деньги, ни под каким предлогом. Должны быть общие требования для всех,— заявил глава края.

Также участники совещания обсудили вопрос состояния аттракционов, которых на территории края более двух тысяч. Еще до начала курортного сезона губернатор поручил проверить их исправность. Однако с начала года уже зафиксировано два случая неполадок при работе колеса обозрения в Горячем Ключе и Новороссийске.

— Если мы говорим о развитии курортов, то и места отдыха, и аттракционы должны быть на высоком уровне — современные, а главное — безопасные,— заметил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил министру ГО и ЧС региона Сергею Капустину еще раз проверить техническое состояние аттракционов во всех муниципалитетах.