Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Краснодаре традиционный час контроля.

По словам начальника Управления контроля администрации края Максима Туровца, в 2016 году жители Горячего Ключа обратились к губернатору с просьбой о строительстве новых спортивных объектов. Так, в городе не хватает детских спортивных школ, площадок, комплексов, дети не принимают активное участие в краевых соревнованиях, наблюдается низкий охват школьников, занятых в секциях.

Как отметил руководитель муниципалитета Иван Федоровский, этот вопрос решается: в городе были построены воркаут-площадка, сделан ремонт школьных спортзалов, стадионов. Но этого, конечно, недостаточно.

— Мы должны предоставить возможность всем детям полноценно заниматься спортом, ходить в кружки и секции, участвовать в региональных соревнованиях. Подготовьте предложение по строительству спортивных объектов в Горячем Ключе сроком на пять лет,— обратился к участникам совещания Вениамин Кондратьев.

Ряд неисполненных поручений касался социальной сферы, в частности затянутых сроков строительства детских садов. Например, в Краснодаре, по улице Калинина, и в станице Кубанской Апшеронского района в течение двух лет так и не было начато возведение этих социальных объектов.

— В Краснодаре до сих пор не выделен земельный участок. В Апшеронском районе на данный момент разрабатывают проектно-сметную документацию. Губернатор поручил муниципалитету усилить работу в этом направлении и предоставить документы до 1 ноября текущего года,— отметил Максим Туровец. Особое внимание было уделено ситуации в Белореченском районе, где, вместо того чтобы предоставить земли фермерам для выпаса КРС, участок был передан коммерческой организации.

— Если есть поручение, его надо выполнять. Это просьбы жителей, которые я ставлю на контроль. И самовольство здесь недопустимо. В первую очередь руководители территорий должны учитывать интересы своих жителей, а не идти вразрез с их мнением,— сказал Вениамин Кондратьев, поручив решить этот вопрос и предоставить обещанную землю людям.

Также в ходе совещания его участники рассмотрели вопросы, касающиеся сноса ряда объектов в краевой столице и торговых павильонов возле здания цирка. Сроки выполнения этих поручений затянуты, доложил Максим Туровец. Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что в настоящее время город ждет решения суда по этим нестационарным торговым объектам, после чего начнется их демонтаж.