Модернизация для качества жизни

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по вопросам модернизации системы водоснабжения в крае.

В совещании приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский, министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, заместитель министра финансов края Александр Кнышов, руководитель регионального Департамента строительства Вадим Сергеев.

— По поручению губернатора в ближайшее время мы должны разработать программу по модернизации системы водоснабжения: это строительство и реконструкция магистральных систем водоснабжения,— обратился к собравшимся Андрей Алексеенко, отметив, что на сегодняшний день проблемы с водой существуют в Темрюкском и Ейском районах, Геленджике, Новороссийске в связи с существенной изношенностью магистральных сетей.

На совещании шла речь о новых ключевых проектах в этой сфере. Один из них — прокладка второй нитки Ейского группового водопровода от ПК 113 протяженностью десять километров. Предполагаемая стоимость объекта составляет 400 миллионов рублей. На сегодняшний день подготовлено техническое задание на проектирование. Александр Волошин отметил, что министерству финансов края необходимо предусмотреть средства на строительство в 2019—2020 годах.

Обсуждались и этапы создания двух водоводов Троицкого группового водопровода, поставляющего питьевую воду в Новороссийск, Геленджик, Крымский район, поселки побережья Черного моря. Общая стоимость прокладки водовода от водопроводной насосной станции 3-го подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода составляет 773,1 миллиона рублей. На сегодняшний день завершена прокладка десяти километров данного водовода, выполняются строительно-монтажные работы по прокладке еще двух километров водовода, проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству электрохимической защиты и автоматизации объекта.

По другому водоводу — от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной станции 3-го подъема предполагаемая стоимость объекта составляет 1 миллиард 252 миллиона рублей. В настоящее время результаты выполнения проектных и изыскательских работ по строительству данного объекта находятся на рассмотрении в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После получения положительного заключения государственной экспертизы будут выполняться строительно-монтажные работы.

Кроме того, на водозаборе Троицкого группового водопровода будет пробурено тринадцать скважин. На 2018 год бюджетом предусмотрено 36,9 млн рублей на завершение проектирования первого этапа и выполнение строительно-монтажных работ по пяти скважинам.

Также на совещании говорили о создании второй нитки водоводов и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода. Предполагаемая стоимость объекта составляет 405,8 млн рублей. В текущем году для завершения ее проектирования предусмотрено 5,7 млн рублей. Подготавливается проектная и сметная документация для передачи на рассмотрение в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

По итогам совещания Андрей Алексеенко поручил всем сторонам проработать проблемные вопросы, а Министерству ТЭК и ЖКХ подготовить предложения по мероприятиям государственной программы для передачи их в Министерство финансов Краснодарского края.