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Не допустить нецелевое использование земли

Среда, 25 июля 2018 09:18
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Не допустить нецелевое использование земли

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание по итогам исполнения поручения заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, касающегося законности использования земельных участков в Имеретинской низменности.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, администрации Сочи, а также краевой прокуратуры, регионального управления Росреестра и межтерриториального управления Росимущества.

Ответственные лица доложили о ходе проведения проверок, организованных для наведения порядка в земельно-правовых отношениях, приведения объектов, расположенных в Имеретинской низменности, в соответствие с градостроительным законодательством.

Сергей Болдин поручил организовать скоординированную работу и еженедельно предоставлять отчет об исполнении правительственного поручения.

— Имеретинская низменность является территорией олимпийского наследия, на базе которого уже создан образовательный центр «Сириус», а также планируется создание инновационного образовательного учреждения. В связи с этим наша задача — не допустить нецелевое использование земельных участков, а также сохранить созданный архитектурный облик данной территории,— подытожил вице-губернатор.

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