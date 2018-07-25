Кубань открыта для сотрудничества

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел в Краснодаре совещание, в рамках которого обсудил обсудили реализацию соглашений краевой администрации и ПАО «Газпром нефть».

Вице-губернатор Анатолий Вороновский и заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль обсудили такие вопросы, как обеспечение высококачественными битумными материалами предприятий дорожного строительства и ЖКХ региона, их применение на объектах транспортной инфраструктуры в рамках реализации программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей.

— Наша задача — показать стратегическим партнерам, что мы открыты для сотрудничества. Реальное импортозамещение — хороший шанс реализовать намеченные планы в сфере транспорта, прокладки дорог, в ЖКХ и двигаться дальше в рамках реализации заключенных соглашений с ПАО «Газпром нефть»,— сказал Анатолий Вороновский.

Как было решено на совещании, в дальнейшем планируется организовать проведение конференций, консультационных семинаров и круглых столов в профильных министерствах с участием представителей курируемых предприятий. Напомним: 27 февраля 2017 года и 15 февраля 2018 года администрация Краснодарского края и компания «Газпром нефть» заключили соглашения о сотрудничестве на международных инвестиционных форумах в Сочи.